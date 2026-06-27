Meteoroloji alarm verdi: Sağanak ve fırtına birçok ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Birçok bölgede kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde ise normallerin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak yağışlar etkili olurken, Doğu Anadolu'nun doğusunda da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.