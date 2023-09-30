2050'de her altı kişiden biri yaşlı olacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) "Yaşlanan Dünyada Kimseyi Geride Bırakmamak" sloganıyla hazırladığı 2023 Dünya Sosyal Raporu'na göre, dünya nüfusunda yaşlıların oranı giderek artıyor.

2021'de 761 milyon olan 65 yaş üstü nüfusun iki kattan fazla artarak 2050'de 1,6 milyara ulaşması bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda yaşlılar dünya nüfusunun yüzde 16'sından fazlasını oluşturacak.,

Dünya gittikçe yaşlanıyor

Yaşlı nüfus olarak görülen 65 yaş ve üzeri nüfus 1950'de dünyadaki 20 kişiden 1'ine, 2021'de 10 kişiden 1'ine tekabül ederken, 2050'de bu yaş grubunun dünyadaki 6 kişiden 1'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Afrika ile Batı Asya bölgelerinde 2021'de 65 yaş ve üzeri 30 milyon kişi bulunuyordu, 2050'de bu sayının 98 milyona yükseleceği öngörülüyor. Benzer şekilde, Sahra Altı Afrika'da 2021'de 35 milyon olan yaşlı nüfusun 2050'de 100 milyona çıkması bekleniyor.

Bu bölgelerdeki yaşlı nüfus oranının gelecek 30 yılda en hızlı büyümeyi yaşayacağı öngörülüyor.

Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da yaşlı nüfusunun 2021'de 293 milyon olduğu aktarılırken, bu sayının artış göstererek 2050'de 598 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Günümüzde yaşlı nüfusunun en yüksek olduğu bölgeler arasında olan Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise 2021'de 65 yaş üstü kişi sayısı 208 milyon olarak kayıtlarda yer aldı. 2050'de bu sayının 303 milyona yükselmesi bekleniyor.

En yaşlısı Japonya

Dünyada en yaşlı nüfusa sahip ülkenin 2021'de Japonya olduğu belirtilirken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Güney Kore'nin 2050'den önce Japonya'yı geçeceği düşünülüyor.

1980'de en çok yaşlı nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla, yüzde 16,3'le İsveç, yüzde 15,7'yle Almanya, yüzde 15,4'le Avusturya, yüzde 14,9'la İngiltere, yüzde 14,8'le Norveç, yüzde 14,4'le Belçika ve Danimarka, yüzde 14'le Fransa, yüzde 13,8'le İsviçre ve yüzde 13,6'yla Lüksemburg olduğu kaydedildi.

Bu sıralama 2021'de büyük ölçüde değişti. Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip Japonya'da yaşlılar, nüfusun yüzde 29,8'ini oluşturdu. Japonya'yı yüzde 23,7'yle İtalya, yüzde 22,9'la Finlandiya, yüzde 22,6'yla Portekiz, yüzde 22,5'le Yunanistan, yüzde 22,4'le Bulgaristan ve Porto Riko, yüzde 22,2'yle Almanya, yüzde 22,1'le Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Martinik ve yüzde 22'yle Hırvatistan takip etti.

2050'de ise Doğu Asya ülkelerinde yaşlı nüfus oranının önemli ölçüde yükseleceği öngörülüyor. Rapora göre, 2050'de Hong Kong nüfusunun yüzde 40,6'sı yaşlılardan oluşacak.

Hong Kong'u sırasıyla yüzde 39,4'le Güney Kore, yüzde 37,5'yle Japonya, yüzde 37,1'le İtalya, yüzde 36,6'yla İspanya, yüzde 35,3'le Tayvan, yüzde 34,8'le Yunanistan, yüzde 34,5'le Portekiz, yüzde 34,2'yle Singapur ve yüzde 33,6'yla Kuveyt’in takip edeceği tahmin ediliyor.