21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulması başladı
21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.
21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulması Türkiye’den gözlenebilecek. Tutulma, saat 20:13’te başlayıp, sabaha karşı 02:30’da sona erecek.
Tutulma öncesinde dolunay, Türkiye'nin birçok şehrinde gözlemlendi.
Ankara
Antalya
Van
Tekirdağ
Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22:30 – 01:13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak.
Kaynak: AA