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21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulması başladı

21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması başladı
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21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulması Türkiye’den gözlenebilecek. Tutulma, saat 20:13’te başlayıp, sabaha karşı 02:30’da sona erecek.

Tutulma öncesinde dolunay, Türkiye'nin birçok şehrinde gözlemlendi.

Ankara

Antalya

Van

Tekirdağ

Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22:30 – 01:13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. 

Kaynak: AA

Son dakika ay Ay Tutulması

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