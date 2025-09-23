23 Eylül Salı hava durumu: Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşecek! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül 2025 Salı günü için hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde yağış beklenmezken kuzeydoğu bölgeler parçalı bulutlu, diğer kesimler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı bölgelerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

23 Eylül bölgelere göre; il il hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu.

* İstanbul hava durumu: 18°C / 27°C

* Bursa hava durumu: 15°C / 28°C

* Çanakkale hava durumu: 17°C / 30°C

* Kırklareli hava durumu: 13°C / 29°C

Ege

Az bulutlu ve açık.

* İzmir hava durumu: 19°C / 31°C

* Denizli hava durumu: 18°C / 35°C

* Manisa hava durumu: 18°C / 35°C

* Afyonkarahisar hava durumu: 13°C / 29°C

Akdeniz

Az bulutlu ve açık.

* Adana hava durumu: 20°C / 37°C

* Antalya hava durumu: 20°C / 32°C

* Burdur hava durumu: 13°C / 32°C

* Hatay hava durumu: 17°C / 35°C

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu.

* Ankara hava durumu: 10°C / 28°C

* Eskişehir hava durumu: 11°C / 30°C

* Konya hava durumu: 11°C / 28°C

* Çankırı hava durumu: 8°C / 29°C

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu.

* Bolu hava durumu: 9°C / 29°C

* Düzce hava durumu: 12°C / 29°C

* Zonguldak hava durumu: 16°C / 25°C

* Sinop hava durumu: 17°C / 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu.

* Trabzon hava durumu: 15°C / 23°C

* Rize hava durumu: 14°C / 25°C

* Samsun hava durumu: 15°C / 25°C

* Artvin hava durumu: 11°C / 27°C

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu.

* Erzurum hava durumu: 2°C / 21°C

* Kars hava durumu: 1°C / 18°C

* Malatya hava durumu: 11°C / 28°C

* Van hava durumu: 4°C / 20°C

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık.

* Diyarbakır hava durumu: 11°C / 30°C

* Gaziantep hava durumu: 15°C / 32°C

* Mardin hava durumu: 16°C / 28°C

* Siirt hava durumu: 16°C / 29°C