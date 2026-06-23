23 Haziran 2026 son depremler listesi... İstanbul'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Ülkemizde her gün onlarca deprem olurken vatandaşlar son depremleri incelemek istiyor. Arama motorlarında sıkça "son depremler listesi" aratılıyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayınız

23 Haziran 2026

17.06 - Ortatepe, İliç (Erzincan) - 1.6

16.44 - İğdeköy, Emet (Kütahya) - 1.6

15.23 - Yukarıburandere, Pınarbaşı (Kayseri) - 2.5

15.19 - Gökova Körfezi (Ege Denizi) - 1.1

14.53 - İzmir Körfezi (Ege Denizi) - 2.3

14.04 - Hıdırbeyli, Germencik (Aydın) - 3.8

13.46 - Antalya Körfezi (Akdeniz) - 2.0

12.59 - Yoğunsöğüt, Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.9

12.58 - Kurusarı, Yalvaç (Isparta) - 1.7

12.42 - Fadıl (Muğla) - 1.7

12.26 - Sağlamtaş (Van) - 2.7

12.20 - Sıradere, Bulanık (Muş) - 2.0

12.06 - Ulupınar, Yahyalı (Kayseri) - 2.1

11.57 - Mamak (Ankara) - 1.4

10.58 - Kadıruşağı, Yeşilyurt (Malatya) - 1.8

10.37 - Karaağaç (Van) - 1.8

10.07 - Altıntaş, Orhaneli (Bursa) - 1.6

09.48 - Bayırlı, Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

09.34 - Egnez, Soma (Manisa) - 1.7

09.23 - Akdeniz - 1.7

08.54 - Yukarıkaragöz, Pınarbaşı (Kayseri) - 1.5

08.53 - Avcılar açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) - 1.4

08.50 - Büyükköy, Akçadağ (Malatya) - 1.2

08.29 - Ardıçlı, Pülümür (Tunceli) - 2.3

08.18 - Akdeniz - 2.4

08.08 - Ilıncak, Sivrice (Elazığ) - 1.7

07.20 - Karadiginderesi, Meram (Konya) - 1.6

07.12 - Omcalı, Varto (Muş) - 2.6

07.07 - Gürcistan - 4.0

06.55 - Yunanistan - 4.1

06.11 - Soğukyurt, Alaşehir (Manisa) - 1.7

05.19 - Çıkrıkçı, Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

04.59 - Hocas, Seben (Bolu) - 2.0

04.32 - Ege Denizi - 1.5

03.56 - Hasanlar, Hisarcık (Kütahya) - 1.0

03.29 - Akuşağı, Kale (Malatya) - 2.7

03.20 - Ege Denizi - 2.2

02.45 - Tatlar, Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.2

02.27 - Şahinkayası (Kahramanmaraş) - 1.2

02.21 - Sarıkız, Meram (Konya) - 2.7

01.31 - Akoluk, Feke (Adana) - 2.2

01.18 - Şenköy, Yedisu (Bingöl) - 3.3

00.41 - Güney, Simav (Kütahya) - 0.5