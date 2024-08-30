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23 ilde DEAŞ operasyonu: 119 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde düzenlenen "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde 5 gündür devam eden operasyonlarda 119 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi.

23 ilde 119 şüpheli yakalandı.