23 Temmuz il il hava durumu: Sıcaklık rekorları kırılıyor, yağmur sadece birkaç ilde (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye 23 Temmuz 2025 Çarşamba gününe aşırı sıcak hava dalgasıyla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre ülke genelinde hava az bulutlu ve açık geçerken, yalnızca Karadeniz’in doğusu ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul’da 38 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından bir açıklama da Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.

Şen, İstanbul'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanacağını belirterek, "Bugün dışarı çıkmayın. Isı çarpmalarına dikkat edin" dedi.

İstanbul’un güney ilçelerinde sıcaklıkların 38-40 dereceye kadar çıkabileceğini belirten Şen, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için riskin yüksek olduğunu vurguladı.

Yağmur sadece birkaç şehirde

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu yağışların özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim.

İşte bazı illerde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar

Marmara

İstanbul hava durumu: 25°C - 37°C (Az bulutlu, sıcak çarpmasına dikkat)

Edirne hava durumu: 24°C - 42°C

Balıkesir hava durumu: 20°C - 41°C

Kırklareli hava durumu: 24°C - 40°C

Ege

İzmir hava durumu: 26°C - 40°C

Manisa hava durumu: 26°C - 43°C

Denizli hava durumu: 26°C - 42°C

Afyonkarahisar hava durumu: 18°C - 36°C

Akdeniz

Antalya hava durumu: 25°C - 38°C

Adana hava durumu: 24°C - 39°C

Isparta hava durumu: 20°C - 37°C

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 20°C - 37°C

Eskişehir hava durumu: 20°C - 38°C

Konya hava durumu: 22°C - 37°C

Batı Karadeniz

Bolu hava durumu: 14°C - 36°C

Düzce hava durumu: 19°C - 39°C

Zonguldak hava durumu: 21°C - 30°C

Doğu Karadeniz

Trabzon hava durumu: 22°C - 28°C (İç ve yüksek kesimlerde yağış)

Rize hava durumu: 22°C - 28°C (Yağış ihtimali yüksek)

Artvin hava durumu: 19°C - 28°C

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 14°C - 31°C

Kars hava durumu: 12°C - 30°C (Öğleden sonra kuzey ilçelerde sağanak)

Van hava durumu: 17°C - 30°C

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 26°C - 44°C

Gaziantep hava durumu: 27°C - 42°C

Mardin hava durumu: 29°C - 41°C

Uzmanlar, sıcak hava nedeniyle gün içinde mümkün olduğunca serin ve gölgeli alanlarda kalınması, bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle saat 11:00 ile 16:00 arası dışarı çıkılmaması öneriliyor.