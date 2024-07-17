23 ülkede FETÖ bağlantılı okullarda Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
Türkiye dışında FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilme süreci devam ediyor. Buna kadar vakıf 23 ülkede örgüt bağlantılı okulları devraldı. Vakfın hizmet verdiği öğrenci sayısı 53 bini geçti.
Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümünde Burkina Faso’daki FETÖ bağlantıluı üç kampüsün vakfa devredildiğini açıkladı.
Düzenlenen törende konuşan Türkiye’nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Türkiye Maarif Vakfın'ın bu okulları devralmasının, iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.
Türkiye Maarif Vakfı, 2024-2025 eğitim yılından itibaren Burkina Faso’daki üç okulun idari ve akademik yönetimini üstlenecek. Okullarda Türkçe derslerinin de başlayacağı kaydedildi.
23 ülkedeki okullarda devredildi
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, FETÖ iltisaklı okulların devrinin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesinin anlamlı olduğunu vurguladı.
Özdil, vakfın bugün itibarıyla 54 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumu ile 53 binden fazla öğrenciye hizmet verdiğini, Burkina Faso ile 23 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını açıkladı.