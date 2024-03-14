24 çeşit ürünlü Ramazan kolisinin fiyatı 989,90 TL

Sevilay ÇOBAN

Ramazan ayının gelmesiyle şirketler, sivil toplum ve çeşitli yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine başta temel gıda ürünleri olmak üzere her yıl dağıttığı Ramazan kolileri, raflarda yerini çoktan aldı.

Her ne kadar sektörden gelen açıklamalar bu yıl Ramazan koli talebinde yüzde 20’lik düşüşe işaret etse de büyük zincir marketler, 299 TL ile 989 TL arasında paketlerini satışa sundu.

CarrefourSA, Migros, ŞOK, Bizim Toptan, Metro Türkiye gibi zincir marketler paketlerinde klasik, lüks, mega, premium gibi seçenekler sunarken, çeşitli indirim kampanyalarıyla müşterileri çekmeyi amaçlıyorlar. BİM ve A101 gibi bazı marketler ise hediye kart ile alternatif bir seçenek sunuyor. Öte yandan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TFP), yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca 7 bin 700 yerel zincir market mağazasında yüzlerce üründe fiyat sabitlediğini duyurmuştu.

Metro Market’ten 4 ayrı koli seçeneği

Metro Market, Ramazan ayı için 4 farklı erzak paketi hazırladı. Müşterilerine “Her Pakette Bol Bereket” için “Çok Al Az Öde” ile toplu alım avantajı sunan ürünlerle kendi erzak paketini oluşturabilme imkânı sunan Metro Türkiye’de 13 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 1, 391,90 TL’den; 22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 2, 789,90 TL’den; 24 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 3, 989,90 TL’den; 7 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi 4, 550 TL’den satılıyor.

CarrefourSA’dan her ihtiyaca uygun paketler

CarrefourSA’nın mağazaları ve carrefoursa.com’da satışa sunulan Ramazan kolilerinde 4 farklı paket içeriği bulunuyor. CarrefourSA Kart ile Klasik Ramazan kolisini 299,90 TL, Süper Ramazan kolisini 469,90 TL, Mega Ramazan kolisini 549,90 TL ve Lüks Ramazan kolisini 899,90 TL’den olacak şekilde Axess’e özel yüzde 20 indirim imkânı ile müşterilerle buluşturuyor.

CarrefourSA, bu Ramazan'da müşterilerine çeşitli STK’lara bağış yapabilme fırsatı da sunuyor. AFAD, Kızılay, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tohum Otizm Vakfı, TİDER, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Danışma Vakfı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı gibi farklı STK'lar aracılığıyla müşteriler, CarrefourSA mağazalarında ve online alışverişlerinde bağışta bulunabiliyor.

Trendyol’dan “Ramazanda Birlik Vakti” hareketi

Trendyol, “Ramazanda Birlik Vakti” dayanışma hareketi ile Kızılay iş birliğinde, ihtiyaç sahiplerine binlerce gıda paketi ulaştırmayı hedefliyor.

“Bir Ramazan kolisi sizden, bir Ramazan kolisi Trendyol’dan” sloganıyla duyurulan kampanyada Trendyol müşterileri, “Ramazanda Birlik Vakti” sayfası üzerinden diledikleri sayıda Ramazan kolisi satın alarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek, buna karşılık Trendyol da aynı sayıda koliyle katkı sunacak.

Trendyol’un deprem bölgesine verdiği destek kapsamında bu bölgeden belirlenen tedarikçi firma (Başhan Gıda) tarafından hazırlanan 16 temel gıda maddesini içeren Ramazan kolisi, 450 TL fiyatla satışa sunuluyor.

BİM’den hediye kart ve BİMPARA

BİM ise Ramazan ayı için Hediye Kart ve BİMPARA alternatifleri sunuyor. Yüklenebilir bakiyeli olan ve tüm BİM mağazalarında geçerli olan “Hediye Kart”lara en az 200 TL olmak üzere istenilen miktarda yükleme yapılabiliyor. Hem kurumsal hem bireysel müşteriler, istedikleri sayıda Hediye Kart sipariş verebiliyor ve bunları sevdiklerine, çalışanlarına, müşterilerine ya da ihtiyacı olanlara dağıtabiliyor.

BİM’in, Ramazan ayında kurumsal firmalara ve bireysel müşterilerine sunduğu diğer bir seçenek de BİMPARA uygulaması. Tek seferde en az 50 TL ve en fazla 10 bin TL olmak üzere istenilen tutarda BİMPARA gönderilebiliyor. Temassız ödeme ve transfer uygulaması BİMPARA ile kredi kartı veya nakit paraya ihtiyaç duymadan cep telefonundan QR kod veya ödeme kodu ile işlemler yapılabiliyor.

ŞOK’tan ‘her gün düşük fiyat’ kampanyası

ŞOK Market, ürün portföyünde özgün markaları ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterilerine daha çok seçenek sunmayı hedefliyor. Uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecek yüksek kalitede ürünler sunmayı amaçlayan marka, “her gün düşük fiyat” politikası ve kampanyalarıyla tüketiciye ulaşıyor.

Bu Ramazan ayı için de özel koli hazırlayan ŞOK Market’in erzak paketinde; domates salçası, çay, ayçiçek yağı, un, puding, hazır çorba, makarna, pirinç, mercimek, bulgur, tuz, şeker, zeytin gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. ŞOK’un erzak paketinin fiyatı ise 299 TL.

Migros’tan çoklu seçenek fırsatı

Migros’ta ‘Ramazan Bereket Paketi 2024’, 425,60 TL’ye satılırken, koli fiyatının 279,95 TL olduğu açıklandı. Migros’ta Ramazan Lezzet Paketi’nin Migros mağazaları ve Migros uygulamasından satın alın alınarak, bağış yapabileceği duyuruldu. 499,95 TL den satışa çıkan Migros Ramazan Lezzet Paketi içinde ise; 1 kg pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg nohut, 1 kg bulgur, 1 litre Ayçiçek yağı, 1 kg un, tuz, 3 farklı türde makarna, domates salçası, haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye, siyah çay, irmik, şeker, Türk kahvesi, hazır çorba ve tavuk bulyon yer alıyor.

Bizim Toptan'dan 16 çeşit premium paket

Ramazan ayı için özel kolilerini hazırlayan Bizim Toptan’ın 16 çeşit ürünün yer aldığı, 499.72 TL’lik Premium Ramazan Paketi’nde 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 1 kg şeker, 750 gr tuz, 500 gr ince makarna, 500 gr arpa şehriye, 1 kg pirinç, 1 kg bulgur, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg nohut, domates salçası, 500 gr siyah çay, hazır çorba, fındık kreması, Marmara Birlik siyah zeytin ve 380 gr çilek reçeli bulunuyor.