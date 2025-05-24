24 Mayıs Cumartesi sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatları özellikle büyük şehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Mazota zam geldi mi?”, “LPG fiyatı değişti mi?” gibi sorularla güncel fiyatları araştırırken, sektörde bugün için yeni bir fiyat güncellemesi yapılmadığı bildirildi.

Son günlerde brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki artışlara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.

İşte 24 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 46,10 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,69 TL

Motorin: 45,99 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47,48 TL

Motorin: 46,94 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47,82 TL

Motorin: 47,27 TL

LPG: 26,04 TL