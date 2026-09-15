25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 Yılı 25. Dönem PMYO mülakatları son buldu. Adayların gündeminde sonuçlar yer alırken bu hafta sıkça gelen soru "25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte detaylar...
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2026 Yılı 25. Dönem PMYO mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihi 3 Eylül'de ilan edildi. Sınav süresi dolarken gözler sonuçlara çevrildi. Polis Akademisi'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken sık sık "25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruluyor.
25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
Hayır, 16 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla Polis Akademisi sonuçları ilan etmedi.
Beklentiler bu hafta içi sonuçların ilan edileceği yönünde...
Kaynak: HABER MERKEZİ