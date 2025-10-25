25 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul dahil 11 ilde sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak etkili olacak | İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısı kapsamında 11 il için sarı kod yayımladı:

Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, “Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

Bölgelere göre 25 Ekim hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa hava durumu: 20°C

Çanakkale hava durumu: 23°C

İstanbul hava durumu: 20°C

Kırklareli hava durumu: 20°C

Ege

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerde aralıklı sağanak görülecek.

Afyonkarahisar hava durumu: 20°C

Denizli hava durumu: 25°C

İzmir hava durumu: 26°C

Muğla hava durumu: 22°C

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Hatay kıyıları, Antalya, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana hava durumu: 28°C

Antalya hava durumu: 25°C

Hatay hava durumu: 24°C

Isparta hava durumu: 21°C

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara’nın kuzeyi, Çankırı ve Sivas çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara hava durumu: 20°C

Eskişehir hava durumu: 21°C

Konya hava durumu: 24°C

Sivas hava durumu: 21°C

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli.

Bolu hava durumu: 18°C

Düzce hava durumu: 20°C

Sinop hava durumu: 23°C

Zonguldak hava durumu: 20°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak görülecek. Akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde yağış kuvvetlenecek.

Amasya hava durumu: 25°C

Rize hava durumu: 23°C

Samsun hava durumu: 21°C

Trabzon hava durumu: 24°C

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Erzurum hava durumu: 16°C

Kars hava durumu: 17°C

Malatya hava durumu: 21°C

Van hava durumu: 17°C

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu.

Diyarbakır hava durumu: 25°C

Gaziantep hava durumu: 25°C

Mardin hava durumu: 24°C

Siirt hava durumu: 25°C