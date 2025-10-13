25 ilde siber operasyon! 59 kişi tutuklandı: 10 soğuk cüzdana el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik yürütülen operasyonlarda 274 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonların 25 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

59 kişi tutuklandı

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 123'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para transferine aracılık ettikleri, müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları ve 'oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca, bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

25 ilde operasyon

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, 25 ildeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Bu iller arasında Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman yer aldı.

Operasyonlarda, 10 adet soğuk cüzdan, yaklaşık 73 milyon TL değerinde 7 araç ve 7 tapuya el konuldu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilişim sistemlerini ve sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."

Yerlikaya, vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.