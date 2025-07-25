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25 Temmuz Cuma hava durumu: Rekor sıcaklar sürüyor: İşte İl il 25 Temmuz hava tahminleri

25 Temmuz 2025 Cuma günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmezken sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, 28 Temmuz’dan itibaren kısmi bir serinleme beklese de bunaltıcı tropik gece sıcaklıklarının süreceği uyarısında bulundu.

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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25 Temmuz Cuma hava durumu: Rekor sıcaklar sürüyor: İşte İl il 25 Temmuz hava tahminleri
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Türkiye genelinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. 25 Temmuz 2025 Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı illerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiğini ve hafta sonu boyunca da bu etkinin süreceğini belirtti.

En yüksek sıcaklıklar

İzmir hava durumu: 41°C
Ankara hava durumu: 35°C (Pazartesi 40°C)
İstanbul hava durumu: 34°C
Diyarbakır hava durumu: 46°C
Gaziantep ve Siirt hava durumu: 44°C

Yağmur beklenen bölgeler

Bugün öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum’un güney ve doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin İl İl 25 Temmuz 2025 Cuma tahminleri

MARMARA

İstanbul hava durumu: 34°C – Az bulutlu, açık
Edirne hava durumu: 40°C – Az bulutlu
Balıkesir hava durumu: 37°C – Az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 37°C – Az bulutlu

EGE

İzmir hava durumu: 41°C – Az bulutlu
Manisa hava durumu: 41°C – Az bulutlu
Denizli hava durumu: 42°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar hava durumu: 35°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Antalya hava durumu: 42°C – Az bulutlu
Adana hava durumu: 39°C – Az bulutlu
Hatay hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Isparta hava durumu: 36°C – Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara hava durumu: 35°C – Az bulutlu
Eskişehir hava durumu: 35°C – Az bulutlu
Konya hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Nevşehir hava durumu: 31°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Düzce hava durumu: 35°C – Az bulutlu
Sinop hava durumu: 36°C – Az bulutlu
Zonguldak hava durumu: 28°C – Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Samsun hava durumu: 31°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Trabzon hava durumu: 30°C – Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
Rize hava durumu: 29°C – Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
Amasya hava durumu: 33°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum hava durumu: 32°C – Öğle saatlerinde sağanak
Kars hava durumu: 30°C – Yerel sağanak
Ağrı hava durumu: 33°C – Yerel sağanak
Iğdır hava durumu: 36°C – Yerel sağanak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır hava durumu: 46°C – Az bulutlu
Gaziantep hava durumu: 44°C – Az bulutlu
Mardin hava durumu: 42°C – Az bulutlu
Siirt hava durumu: 44°C – Az bulutlu

Serinleme ne zaman?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 28 Temmuz’dan sonra sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş öngörüldüğünü belirtti. Ancak bu düşüş, özellikle Marmara Bölgesi’nde "kısmi bir yumuşama" şeklinde hissedilecek.

Gündüz sıcaklıkları yine 32–35 derece aralığında kalacak. Uzmanlar, gece hava sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği "tropik gece" koşullarının etkisini sürdüreceğini vurguluyor.