Türkiye genelinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. 25 Temmuz 2025 Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı illerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiğini ve hafta sonu boyunca da bu etkinin süreceğini belirtti.

En yüksek sıcaklıklar

İzmir hava durumu: 41°C

Ankara hava durumu: 35°C (Pazartesi 40°C)

İstanbul hava durumu: 34°C

Diyarbakır hava durumu: 46°C

Gaziantep ve Siirt hava durumu: 44°C

Yağmur beklenen bölgeler

Bugün öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum’un güney ve doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin İl İl 25 Temmuz 2025 Cuma tahminleri

MARMARA

İstanbul hava durumu: 34°C – Az bulutlu, açık

Edirne hava durumu: 40°C – Az bulutlu

Balıkesir hava durumu: 37°C – Az bulutlu

Kırklareli hava durumu: 37°C – Az bulutlu

EGE

İzmir hava durumu: 41°C – Az bulutlu

Manisa hava durumu: 41°C – Az bulutlu

Denizli hava durumu: 42°C – Az bulutlu

Afyonkarahisar hava durumu: 35°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Antalya hava durumu: 42°C – Az bulutlu

Adana hava durumu: 39°C – Az bulutlu

Hatay hava durumu: 34°C – Az bulutlu

Isparta hava durumu: 36°C – Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara hava durumu: 35°C – Az bulutlu

Eskişehir hava durumu: 35°C – Az bulutlu

Konya hava durumu: 34°C – Az bulutlu

Nevşehir hava durumu: 31°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu hava durumu: 34°C – Az bulutlu

Düzce hava durumu: 35°C – Az bulutlu

Sinop hava durumu: 36°C – Az bulutlu

Zonguldak hava durumu: 28°C – Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Samsun hava durumu: 31°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu

Trabzon hava durumu: 30°C – Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak

Rize hava durumu: 29°C – Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak

Amasya hava durumu: 33°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum hava durumu: 32°C – Öğle saatlerinde sağanak

Kars hava durumu: 30°C – Yerel sağanak

Ağrı hava durumu: 33°C – Yerel sağanak

Iğdır hava durumu: 36°C – Yerel sağanak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır hava durumu: 46°C – Az bulutlu

Gaziantep hava durumu: 44°C – Az bulutlu

Mardin hava durumu: 42°C – Az bulutlu

Siirt hava durumu: 44°C – Az bulutlu

Serinleme ne zaman?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 28 Temmuz’dan sonra sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş öngörüldüğünü belirtti. Ancak bu düşüş, özellikle Marmara Bölgesi’nde "kısmi bir yumuşama" şeklinde hissedilecek.

Gündüz sıcaklıkları yine 32–35 derece aralığında kalacak. Uzmanlar, gece hava sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği "tropik gece" koşullarının etkisini sürdüreceğini vurguluyor.