25 Temmuz Cuma hava durumu: Rekor sıcaklar sürüyor: İşte İl il 25 Temmuz hava tahminleri
25 Temmuz 2025 Cuma günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmezken sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, 28 Temmuz’dan itibaren kısmi bir serinleme beklese de bunaltıcı tropik gece sıcaklıklarının süreceği uyarısında bulundu.
Türkiye genelinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. 25 Temmuz 2025 Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı illerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiğini ve hafta sonu boyunca da bu etkinin süreceğini belirtti.
En yüksek sıcaklıklar
İzmir hava durumu: 41°C
Ankara hava durumu: 35°C (Pazartesi 40°C)
İstanbul hava durumu: 34°C
Diyarbakır hava durumu: 46°C
Gaziantep ve Siirt hava durumu: 44°C
Yağmur beklenen bölgeler
Bugün öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum’un güney ve doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'nin İl İl 25 Temmuz 2025 Cuma tahminleri
MARMARA
İstanbul hava durumu: 34°C – Az bulutlu, açık
Edirne hava durumu: 40°C – Az bulutlu
Balıkesir hava durumu: 37°C – Az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 37°C – Az bulutlu
EGE
İzmir hava durumu: 41°C – Az bulutlu
Manisa hava durumu: 41°C – Az bulutlu
Denizli hava durumu: 42°C – Az bulutlu
Afyonkarahisar hava durumu: 35°C – Az bulutlu
AKDENİZ
Antalya hava durumu: 42°C – Az bulutlu
Adana hava durumu: 39°C – Az bulutlu
Hatay hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Isparta hava durumu: 36°C – Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara hava durumu: 35°C – Az bulutlu
Eskişehir hava durumu: 35°C – Az bulutlu
Konya hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Nevşehir hava durumu: 31°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Düzce hava durumu: 35°C – Az bulutlu
Sinop hava durumu: 36°C – Az bulutlu
Zonguldak hava durumu: 28°C – Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Samsun hava durumu: 31°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Trabzon hava durumu: 30°C – Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
Rize hava durumu: 29°C – Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
Amasya hava durumu: 33°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum hava durumu: 32°C – Öğle saatlerinde sağanak
Kars hava durumu: 30°C – Yerel sağanak
Ağrı hava durumu: 33°C – Yerel sağanak
Iğdır hava durumu: 36°C – Yerel sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır hava durumu: 46°C – Az bulutlu
Gaziantep hava durumu: 44°C – Az bulutlu
Mardin hava durumu: 42°C – Az bulutlu
Siirt hava durumu: 44°C – Az bulutlu
Serinleme ne zaman?
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 28 Temmuz’dan sonra sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş öngörüldüğünü belirtti. Ancak bu düşüş, özellikle Marmara Bölgesi’nde "kısmi bir yumuşama" şeklinde hissedilecek.
Gündüz sıcaklıkları yine 32–35 derece aralığında kalacak. Uzmanlar, gece hava sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği "tropik gece" koşullarının etkisini sürdüreceğini vurguluyor.