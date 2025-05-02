26 yıl önce yola çıktı: Kıtalararası yürüşte tarihi an! Hayaline bir adım daha yaklaştı
İngiliz gezgin Karl Bushby'nin 1998'de başladığı kıtalararası yolculuğun tarihe geçecek etabını İstanbul'da tamamladı. Bushby 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken "yürüyerek kıtalararası geçiş" hayaline bir adım daha yaklaştı.
Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak üzere 26 yıl önce Şili’den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, 1998'de yola çıktı.
Bugüne kadar Amerika kıtasını baştan sona kateden Bushby, Darien Boşluğu gibi geçilmesi imkansız kabul edilen coğrafyalardan geçerek Panama’dan Kuzey Amerika’ya ulaştı.
Meksika, ABD ve Kanada üzerinden Alaska’ya yürüyen gezgin, 2006'da Bering Boğazı’nı buzlar üzerinden yürüyerek Rusya’ya geçerek tarihe geçti.
Yıllar süren zorlu yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaşan Bushby, İstanbul’un simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yürüyerek geçerken insansız hava aracıyla görüntülendi.
Eşsiz manzara eşliğinde yürüyüşünü sürdüren İngiliz gezgin, Asya ile Avrupa’yı birleştiren 15 Temmuz Köprüsü'nden geçişiyle "yürüyerek kıtalararası geçiş" hayalini bir adım daha ileriye taşıdı.