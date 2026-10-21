28-29 Ekim resmi tatil mi? 28-29 Ekim okul var mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edildi. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal bayram olarak kutlanmaya başladı. Tarihimizin en önemli milli bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala "28-29 Ekim resmi tatil mi" sorusu hızlanıyor.

28-29 Ekim resmi tatil mi?

28 ve 29 Ekim tarihleri ulusal bayram olan Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil. 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için yarım gün resmi tatildir.

28-29 Ekim okul var mı?

28 Ekim'de okullar yarım gün açık olacak. saat 13.30'dan sonra tatil başlayacak. 29 Ekim'de ise tam gün okullar kapalı olacak.