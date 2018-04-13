28 Şubat Davası'nda 21 sanığa müebbet hapis
28 Şubat Davası'nda 68 sanığın beraatına karar verildi. Davada, İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
103 sanık hakkında açılan 28 Şubat davasında mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı.
İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Davada müebbet hapis alanlar arasında dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç da bulunuyor.
Davada Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanığa, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.
28 Şubat Davası'nda sanıklardan Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın eyleminin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak"a ilişkin "gizli ittifak" suçu kapsamında kaldığına hükmedilerek, zaman aşımından düşürüldü.
Mahkeme, 68 sanık hakkında beraat kararı verdi.
Kaynak: AA