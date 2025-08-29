29 Ağustos 2025 hava durumu: Meteoroloji’den 5 ile sağanak yağış uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre 29 Ağustos Cuma günü Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da gece saatlerinden sonra Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında mevzii yağış öngörülürken, Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallerine yakın seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ağustos 2025 Cuma günü için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul’da gece yağışı bekleniyor
İstanbul’da sıcaklık 22 ila 31 derece arasında seyredecek. Kent genelinde gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olurken, gece saatlerinden sonra Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında mevzii sağanak yağış görülecek.
Sağanak uyarısı yapılan iller
Meteoroloji raporuna göre Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bçölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramnmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu,
TOKAT °C, 37°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık