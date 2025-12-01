3 Aralık tatil mi? Engelliler 3 Aralık'ta tatil mi?

3 Aralık Engelliler Günü'ne yaklaşırken birtakım sorular peş peşe gelmeye başladı. Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri görünür kılmak, toplumdaki eşitlik bilincini güçlendirmek için kutlanan bu anlamlı gün öncesi sıkça "3 Aralık tatil mi" sorusu geliyor.

3 Aralık tatil mi?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil değildir. Fakat bazı kamu, kurum ve kuruluşları engelli vatandaşlar için tatil uygulayabiliyor.

Engelliler Günü önemi nedir?

Engelli bireylerin haklarına dair toplumsal duyarlılığı artırır.

Erişilebilirliğin yalnızca fiziksel değil, sosyal ve dijital alanlarda da sağlanması gerektiğini vurgular.

Eğitimden istihdama kadar birçok konuda fırsat eşitliği talebini gündeme taşır.

Toplumda “engellilik” kavramının acıma temelli değil, hak temelli bir bakış açısıyla ele alınmasını destekler.