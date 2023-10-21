3 bin Cumhuriyet kadını 3’üncü köprüde koşacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

IC Holding bünyesinde kurulan ICA, Cumhuriyetin 100’üncü yılını Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kadınlar koşusuyla kutlayacak. 29 Ekim Pazar günü “Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü” sloganıyla düzenlenecek etkinliğe 3 bin kadının katılması hedefleniyor. Sadece kadınların katılabileceği etkinlik hakkında bilgi veren ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenecek ilk yaya organizasyonu olma özelliği taşıyan bu koşu, kadınlarımızın geleceğe yürüyüşünü de sembolize edecek” dedi. Koşunun saat 09.00’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Avrupa Yakası’ndan başlayarak, 5 km’lik bir parkurda Anadolu Yakası’na kadar uzanacağını anlatan Soğukpınar, amaçlarının bu koşuyu geleneksel hale getirmek olduğunu belirten Soğukpınar, Cumhuriyet Kadınları Koşusu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizim Vakfı ve Yanındayız Derneği’ne bağış yapılacağını duyurdu.

Kadınların sesi İstanbul’dan dünyaya ulaşacak

Cumhuriyet Kadınları Koşusu’na profesyonel sporcuları da davet ettiklerini açıklayan Soğukpınar, Beşiktaş Spor Kulubü ve Galatasaray Spor Kulubü’nün de etkinliğe destek verdiğini aktardı. Holding bünyesinde 3 bin kadın çalışanları bulunduğunu kaydeden Soğukpınar, istihdamlarındaki kadın oranını yüzde 30 olarak açıkladı. Yönetim kadrosunun da yüzde 35’inin kadın olduğunu ileten Soğukpınar, işe alımlarda kadınlara pozitif ayrım yaptıklarını söyledi. Soğukpınar, “Kadın dostu bir marka olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını, bu toprakların kahraman kadınlarıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kutlayacak olmak, bizim için bir gurur. Kadınlarımızın ‘Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü’ mesajını İstanbul’dan dünyaya ulaştıracağız” diye konuştu. 8 kategoride yapılacak koşuda dereceye girenlere toplamda 225 bin TL tutarında Cumhuriyet Kadınları Koşusu Ödülü verilecek.

Şoförsüz TIR’lar mart sonrası yollarda

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun yapım ve işletmesini üstlenen ICA, otonom ulaşım ağını işletmek vizyonu kapsamında teknoloji yatırımlarına devam ediyor. “Var olan ve gelecekte var olacak tüm teknolojik imkanları kullanarak, müşterilerimize güvenli, konforlu ve zaman kazandıran ulaşım hizmetleri sunmaya devam ediyoruz” diyen Sehat Soğukpınar, şu an deneme şürüşleri yapılan şoförsüz TIR’ların mart ayı sonunda yollarda olacağını duyurdu. Soğukpınar, ICA’nın Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek işletme olduğunu da söyledi.