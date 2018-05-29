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3. Havalimanı pistinde ilk uçuş gerçekleşti

29 Ekim'de açılması planlanan 3. Havalimanı'nda DHMİ'ye ait Cessna Citation XLS tipi test uçağı pistte kalibrasyon uçuşu yaptı.

3. Havalimanı pistinde ilk uçuş gerçekleşti
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Yüzde 90.5'i tamamlanan ve 29 Ekim'de ilk etabı açılması planlanan 3. Havalimanı'na ilk kez bir uçuş gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait Cessna Citation XLS tipi test uçağı seyrüsefer testi için yapımı yeni tamamlanan 3 bin 750 metre uzunluğundaki pist üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi.

Piste teker koymayarak pas geçen uçak, seyrüsefer cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı, pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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