3. Lig maçında olay: 1 futbolcu yaralı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası çıkan olaylarda konuk takımdan bir futbolcu yaralandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 7. haftasında Gölcükspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan maçtan sonra, Gölcükspor taraftarı, soyunma odasındaki rakip takım oyuncularına saldırmak istedi. Bu esnada kırılan camlardan hafif şekilde yaralanan Darıca Gençlerbirliği futbolcusu Alper Tursun'a kulüp doktoru müdahalede bulundu.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay taraftar grubunun uzaklaştırılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA