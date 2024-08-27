30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak. İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'nın Eminönü Meydanı, Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane'de 28-29 Ağustos'ta gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle kutlanacak.

30 Ağustos'ta şehrin merkezi konumundaki Eminönü Meydanı’nda saat 19.30’da Sena Şener sahne alacak. Şener’in konserini tamamlamasından sonra İstiklal Marşı okunacak. Etkinlik, Ekrem İmamoğlu'nun 30 Ağustos konuşmasının ardından, Cem Adrian Konseri ile devam edecek. Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik de gecede konuk sanatçı olarak sahne alacak.

Trafik bilgisi

30 Ağustos'ta Eminönü Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik için 16.00-24.00 saatleri arasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Ragıp Gümüş Pala Caddesi ve Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi trafiğe kapatılacak.

Fatih istikametinden gelen araçların Atatürk Köprüsü'nü kullanarak Tersane Caddesi üzerinden Galata Köprüsü ile Sirkeci yönüne erişimi sağlanacak. Sirkeci yönünden gelenler ise Galata Köprüsü'nü kullanarak Tersane Caddesi üzerinde Atatürk Köprüsü'nü kullanarak Fatih istikametine ulaşabilecek.

Ücretsiz konser ve tiyatrolar

30 Ağustos Zafer Bayramı, Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tuğkan konseri 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30’da Artİstanbul Feshane’de, 5 Quartet konseri 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30’da Çubuklu Silolar sahnesinde olacak.

“Rumi ve Yaşlı Aslan” adlı çocuk oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00’da Baruthane’de, 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00’da “İki Bavul Dolusu” adlı çocuk oyunu Baruthane’de ve aynı akşam aynı saatte “Yalnız Dragon” adlı çocuk oyunu Çubuklu Silolar’da miniklerle buluşacak.

Çocuklar için jonglörlük atölyesi, zumba, felsefe atölyesi "Demokrasi Nedir?", balon boyama atölyesi, origami atölyesi, yüz boyama, ebeveyn ve çocuk için heykel atölyesi iki gün boyunca Müze Gazhane, Baruthane ve Çubuklu Silolar’da olacak.

Şiir dinletisi ve film gösterimleri

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılacak. Program kapsamında kurum sakinlerinin ve personellerinin katılımıyla meşaleler eşliğinde kortej halinde Darülaceze etkinlik alanına yürüyüş gerçekleştirilecek. Tören açılış konuşmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurum sakinlerinin şiir dinletileri ile devam edecek.

Etkinlik sonunda Darülaceze açık hava sineması etkinlik alanında günün anlam ve önemine uygun film gösterimi sunulacak.

Dans gösterileri

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Örnektepe Mahalle Evi’nde 29 Ağustos 13.00 - 14.30 saatleri arasında ebeveyn ve çocukların katılımı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni düzenlenecek. Etkinlik kapsamında çocuk dans gösterisi, şiir ve koro dinletisi gerçekleştirilecek.

29 Ağustos, 31 Ağustos ve 1 Eylül'de Sancaktepe Meydan Parkı'nda sanat içerikli tasarım atölyeleri düzenlenecek. 28 Ağustos'ta Güngören İSADEM'de 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı el becerisine dayalı materyaller yapılacak. 29 Ağustos’ta ise Kartal İSADEM'de bayrak boyama etkinliğinin ardından katılımcılara “Atatürk ve Cumhuriyet” belgeseli izletilecek.

Ümraniye, Fatih ve Sancaktepe'de çocuklara özel atölyeler

30 Ağustos'ta Ümraniye'de, Fatih'te ve Sancaktepe'de çocukların gelişimlerini destekleyen Zafer Bayramı temalı “Atam İzindeyiz Atölyesi”, “Işığında Zafer Atölyesi”, “Atatürk ve Çocuk Atölyesi” ile “Atatürk Mandala Çalışması Atölyesi” gerçekleştirilecek. Etkinlikler Fatih’te Mevlanakapı Kara Surları’nda 16.00 - 18.00, Ümraniye’de 11.00 - 16.30, Sancaktepe Meydan Parkı’nda 14.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.