30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları iş dünyası ve STK'larda başladı!

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos'un dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın ve inancın eseri olduğunu vurguladı:

"Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde ise gözünü hiçbir şeyden sakınmamıştır, sakınmayacaktır. Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmidir. Hepimiz için gurur günüdür. Vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

"Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığının güçlü tezahürü "

Gürsel Baran da Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığının en güçlü tezahürü olduğunu belirtti ve ekledi:

"Tarihimiz için bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ekonomik başarılarıyla daha güçlü ve müreffeh kılacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini oluşturmuştur. İş dünyası olarak istiklal mücadelemizdeki savunmayı, bugün ihracatla, üretimle, istihdamla, bilimle, teknolojiyle veriyoruz. İstiklal ve istikbalimizin teminatının sürdürülebilir ekonomik başarılarla mümkün olacağını biliyoruz. Cumhuriyet'imizin başkentinin ticaret odası olarak, bu bilinç içinde şehrimizi ve ülkemizi üretimde, ticarette, ihracatta ve istihdamda geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

"Milletin var olma mücadelesinin en büyük zaferi"

Bendevi Palandöken, 30 Ağustos 1922'de, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin var olma mücadelesinin en büyük zaferinin kazanıldığını anımsattı ve şu değerlendirmede bulundu:

"Türk milletinin azim, kararlılık ve vatanseverlikle yazdığı zafer, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletimize güç ve cesaret aşılamıştır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu toprakları sonsuza kadar korumak, Cumhuriyet'imizin temel değerlerine sahip çıkmak ve onu daha da ileriye taşımaktır. Genç nesillere, zaferin anlamını ve önemini öğretmek, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlü tutmaktır. Bu vesileyle 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünü büyük gurur ve onurla kutluyorum."

"Türkiye'yi bağımsızlığa kavuşturan tarihi dönüm noktası"

30 Ağustos zaferi ile, tam bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını belirten Emre Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bize düşen en önemli sorumluluk, geçmişteki tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen kurduğumuz Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmektir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı'mızın isimsiz kahramanları ile tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz."