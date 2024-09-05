'30 bin liralık ders kitabı' davasında okul müdürüne hapis istemi

Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, 10 yaşındaki kızını merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir özel okula kaydettirdi. Ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkartıldı.

Kitapları basan yayınevine ulaşan ve kitapları yayın evinden almak isteyen Subaşı'nın teklifinin "Adana'da sadece bir kırtasiyeyle anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok" diye reddettiği belirtildi.

Bunun üzerine Subaşı, kitapları almadı ve yayınevinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca, değerlerinin 30 bin değil yaklaşık 1000 lira olduğunu gördü.

Hapis cezası istendi

Savcılık soruşturmasının ardından hazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ayrıca geçen sene okuldan ayrılan öğretmen de davaya dahil olarak okulun kitap seçimi sırasında öğretmenlere fikirlerinin sorulmadığını beyan etti.

'Kitapları almaya mecbur kılıyorlar'

Avukat Nazan Akça Subaşı, şunları söyledi: “Okul dışından aldığınızda maksimum 1000 lira tutacak kitaplar için bizden kimi okullar 30 bin lira, kimi okullar 50-70 hatta 100 bin liraya kitap satan okullar var. Bütün velileri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum. Devlet zaten çocuklarımızın okuması gereken bütün kitapları özel okul bile olsa ücretsiz olarak dağıtıyor. Bize satılan bu kitapların tamamı yardımcı kitap olarak geçiyor. Herhangi bir yayınevinin kitabını diledikleri gibi alabilirler. Özel okullar ise İstanbul merkezli bir yayıneviyle anlaşıp, Adana'da tek bir kırtasiyeyle anlaşıyor ve o yayınevi sadece o kırtasiyeye bu kitapları satıyor. Sizi bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar."

Subaşı, kitap almayanlara "Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz" diye baskı kurulduğunu belirtirken, kitap alanların il hakem heyetlerine başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

'Mahkeme devam ediyor'

Geçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Subaşı, “Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şu anda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü.