30 bin liraya kadar olan konteynerlere devlet desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay Antakya'daki temasları kapsamında Dericiler Sanayi Sitesi ile Antakya Küçük Sanayi Sitesi ile Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Kentlerde bütün üretimlerine alım garantisi veriyoruz

Şehirleri tekrar eski günlerine döndürmenin yolunun üretimden ve sanayiyi ayağa kaldırmaktan geçtiğini vurgulayan Varank, Bakanlık olarak bu konudaki sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşların üretime katılmasıyla ilgili Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile yürüttükleri projeden bahseden Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'yle (SEECO), burada üretim yapacak depremzede kardeşlerimizin, konteyner ve çadır kentlerde bütün üretimlerine alım garantisi veriyoruz.

Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor

Bu sayede çadır, konteyner kentlerdeki depremzede kardeşlerimiz hem meşguliyet kazanmış hem de ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Bu programı da devreye aldık. Önümüzdeki dönemde bütün çadır ve konteyner kentlere bu projeyi yaygınlaştırmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

Sanayi esnafı ve KOBİ'lere konteyner ödeme desteği

Bölgede yavaş yavaş üretimin ayağa kalkmaya başladığına değinen Varank, en büyük ihtiyaçlardan birinin emekçilerin barınma sorunu olduğunu, buna çözüm üretmek için AFAD koordinasyonunda projeler geliştirdiklerini bildirdi.

30 bin liraya kadar konteynerlere destek vereceğiz

Sanayi esnafı ve KOBİ'lerin kendileri için satın alacakları konteynerlere KOSGEB desteği belirlediklerini aktaran Varank, konuşmasını şöyle tamamladı: "30 bin liraya kadar konteynerlere destek vereceğiz. Burada, özellikle mikro işletmeler, çalışanlarını barındırmak istiyorlarsa konteyner satın aldıklarında maliyetinin bir kısmını üstlenmiş oluyoruz.

Hızlı şekilde eski günlerine dönmesi için gayret göstereceğiz

Bu sayede buralarda üretimin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkmasını sağlamış olacağız. Bunun yanında tabii burada sanayi siteleriyle ilgili daha önce bakanlığımızdan destek almış, projeleri tam başlamamış sanayi sitelerimiz vardı. Bunlarla ilgili de şu anda bütün süreçleri hızlandırmış vaziyetteyiz.

Bundan önce ihalesini yapmış olduğumuz sanayi siteleri, örneğin Kunduracılar Sanayi Sitesi'ni de bir an önce inşallah tamamlayıp burada özellikle Küçük Sanayi Sitesi'nde zarar görmüş esnafımızın buraya hızlı şekilde yerleşmelerini sağlayacağız. Günbegün buraları takip ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bütün ekipleriyle sahada. İnşallah üretimi tekrar ayağa kaldırmış olacağız ve bu şehrin çok daha hızlı şekilde eski günlerine dönmesi için gayret göstereceğiz."