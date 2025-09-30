30 Eylül Salı hava durumu | Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor (İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu)

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre sıcaklıklar 6 derece birden düştü ve yağışlar hafta boyunca devam edecek.

Yağışlı sistem tüm bölgelerde etkili

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı sağanak yağışlı olacak. Yağışların özellikle Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da perşembe gününe kadar sağanak

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Poyrazın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kentte bugün en yüksek sıcaklık 22 derece, en düşük 15 derece ölçülecek.

30 Eylül il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile güney kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Teke yarımadası dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KARS 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batısının zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu