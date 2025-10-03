30 ilde FETÖ operasyonu: 64 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 64'ünün tutuklandığını, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü belirtti. Şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla irtibat sağladıkları, finans temin ettikleri ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, son iki haftadır Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 64'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.
Toplamda 30 ilde operasyon
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirildi.
Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiklerinin, ankesörlü telefonlarla sorumlularla irtibat kurduklarının, örgüte finans sağladıklarının ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.
Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadeleriyle operasyonlara katkı sunan ekiplere teşekkür etti.
