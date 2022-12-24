300 öğrenciye "katlanabilir kağıt cep mikroskopu"

Ortaokul öğrencilerine yönelik tasarlanan cep mikroskopları İstanbul'un çeşitli okullarından gelen 50 öğretmene kağıt parçalardan oluşan mikroskobun nasıl yapılacağı gösterildi.

Belli aşamalardan sonra mercekleri takarak tamamlanan cep mikroskoplarında böcek, bitki, bekletilmiş su gibi ürünleri inceleyen öğretmenler, cep telefonları yardımıyla da mikroskoptaki görüntüyü kaydedebildi.

Proje yürütücüsü Ekrem Yıldırım, cep mikroskobunun özellikleri ve proje hakkında bilgi verdi.

Bu projedeki amaçlarının, çocukların bilime erişilebilirliğini arttırmak olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Bunu nasıl yapacağız? Malumunuz okullarda kullanılan sabit mikroskoplarımız var. Fakat bu proje kapsamında kullanacağımız mikroskobumuz taşınabilir bir cep mikroskobu. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi laboratuvara bağlı kalmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi doğada, sınıfta, evde, araştırma yapmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Burada temel hedefimiz aslında bilim insanlarının yetiştirilmesi, yeni Aziz Sancar'ların yetiştirilmesi. Baktığınız zaman yırtılacak gibi duran fakat plastik bir malzeme olduğu için yırtılmayan, sudan zarar görmeyen bir malzeme. Buradaki amaç taşınabilir olması. İlla ki bir kesit almak gerekmiyor. Sadece bir numune alıp yerleştirmek ve sonrasında ışığa bakmak bizim için yeterli. Burada öğretmenlerimizin de aslında işlerini daha fazla kolaylaştırmış oluyoruz ve çocuklar için de bilimi daha erişebilir kılmış oluyoruz."

İncelenecek numunenin cep mikroskobuyla 140 kat daha büyük gözüktüğünü söyleyen Yıldırım, aynı zamanda telefonun kamerasının da kullanılarak daha detaylı görüntülere erişilebileceğini kaydetti.