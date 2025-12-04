31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak Perşembe günü okullar ve kamu kurumları tatil mi?
Yıl sonu yaklaşırken takvimle ilgili sorular yeniden gündeme taşındı. Öğrenciler, çalışanlar, kamu çalışanları, 31 Aralık gününün çalışma düzenini merak ediyor. Ayrıca yılın ilk günü olan 1 Ocak’ın tatil kapsamındaki durumu da sıkça araştırılıyor. Bu nedenle “31 Aralık yarım gün mü” ve “1 Ocak’ta okullar tatil mi” soruları yoğun biçimde soruluyor.
Yeni yıla yönelik hazırlıkların sürdüğü bu süreçte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinin tatil olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Özellikle okulların açık olup olmayacağı konusu merak ediliyor. İşte “31 Aralık yarım gün mü” ve “1 Ocak’ta okullar tatil mi” sorusunun yanıtı...
31 Aralık yarım gün mü?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil kapsamında değildir. Bu tarihte kamu kurumları, özel sektör ve okullar olağan mesai düzeniyle çalışır. Yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.
1 Ocak Perşembe günü tatil mi?
1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve bankalar 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacaktır.