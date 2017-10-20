31 ilde FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı

20 Ekim 2017

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu düzenledi.

Operasyon; Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir illeri başta olmak üzere Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortaklarının da arasında bulunduğu 110 şüpheliyi yakalamaya yönelik gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin çeşitli adreslerde aramalarının devam ettiği öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Terörizmin finansmanı', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yardım toplama kanununa muhalefet' suçlarını işledikleri ileri sürüldü.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında da, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde daha gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA