31 Temmuz hava durumu: Meteoroloji’den Trakya ve Marmara’da kuvvetli yağış uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 31 Temmuz 2025 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya, Karadeniz kıyıları ve bazı Marmara illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji, özellikle Edirne çevreleri ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca Marmara bölgesi için kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Toz taşınımı bekleniyor

Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı öngörülürken, özellikle solunum hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli davranması gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde bir miktar düşeceği ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacağı bildirildi. Diyarbakır'da 46, Malatya'da 42, Gaziantep'te 40 dereceye ulaşan sıcaklıklarla bazı illerde bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor.

Bölge bölge hava durumu öne çıkanlar:

Marmara: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli ve Bursa çevrelerinde yerel sağanaklar bekleniyor. Rüzgar kuvvetli esecek.

Ege: Az bulutlu ve açık, yalnızca Kütahya’da öğle saatlerinde yerel yağış bekleniyor.

Akdeniz: Adana, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülebilir.

İç Anadolu: Genellikle açık, Ankara ve Eskişehir parçalı bulutlu.

Karadeniz: Kıyı kesimlerde sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun, Trabzon ve Zonguldak dikkatli olmalı.

Doğu Anadolu: Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Hava açık ancak bölgede toz taşınımı etkili olacak.

Vatandaşların Meteoroloji’nin yayınladığı uyarı ve güncellemeleri takip etmeleri, özellikle yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde dikkatli olmaları önem taşıyor.