32 bin öğrenciye ilk YKS deneme sınavı yapıldı

23 Ekim 2017

Üniversiteye giriş sınavında yeni sistem olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk denemesi, Türkiye genelindeki Uğur Okulları'nın 12’nci sınıf öğrencilerine uygulandı. Haftasonu iki oturumda gerçekleşen deneme sınavlarıyla 32 bin öğrenci eş zamanlı olarak yeni sınav sistemine göre kendini sınadı.

Sınav, MEB müfredatına uygun olarak iki oturum şeklinde gerçekleşti. Sabah saat 10.00’da, 80 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan ilk oturum için öğrencilere toplam 90 dakika süre tanındı. İkinci oturumda ise 4 bölüm için toplam 180 dakika süre tanındı.

Öğrencilerin eğitiminin asla kesintiye uğramaması gerektiğini söyleyen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Bu sınavı yapmamızın en önemli nedeni öğrencilerimizin eğitimini asla kesintiye uğratmamaktır. Eğitimde sürdürülebilirlik çok önemli. Öğrencinin motivasyonu, çalışması bozulduğu anda her şey bozulur. Bu nedenle biz geçen hafta açıklanan yeni sisteme göre sınavımızı hazırladık ve bu Perşembe günü açıklanan ek açıklamaya göre de sınavımızı tekrar düzenleyerek öğrencilerimize bugün sınavımızı uyguladık. Öğrencilerimizin gerçek sınava benzer bir sınavı yaşamasını ve kendini düzene sokmasını istiyoruz. Sabah birinci oturumu tamamladılar. Bütün Türkiye'de 140 noktada 32 bin öğrencimiz aynı anda sınava girdi ve aynı sorularla sınav oldular" diye konuştu.

"Yeni sistem daha yalın"

Yeni sınav sistemini de değerlendiren Kurt, "Yeni sistem önceki sisteme göre daha yalın ve daha basit. Ancak geliştirilmesi gereken yönlerinden biri felsefe dersiyle ilgili sorulara yeniden yer verilmesi olacaktır. Şu an 9. sınıftaki öğrencilerimiz önümüzdeki sene 10. sınıf, 11. sınıf olacak. Bu sınıflarda felsefe mecburi ders. Bu yıl felsefe sorusu sorulmadığı takdirde önümüzdeki yıl öğrencilerimiz bu derse olan konsantrasyonunu kaybederler.Coğrafya dersi sorularında da azalma oldu. Tarih dersine sonradan 10 soru, coğrafyaya 6 soru eklendi. Coğrafya, tarih ve felsefenin doğru orantılı olarak artırılması gerekir. Bir başka geliştirilmesi gereken nokta da sabah 80 sorudan sınava girecek öğrencinin, öğleden sonra da 160 sorudan sınava girecek olması. Bu süreç zorlayıcı mı olacak, bunları hep birlikte deneme sınavlarında göreceğiz ve rapor edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Tarih ve Felsefe dersleri tekrar getirilebilir"

Yeni sistemin geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde de bulunan Kurt, şöyle konuştu:

"Bizim önerimiz, ikinci oturum ile üçüncü oturumun yer değişmesi. Yani 1. oturumun ardından öğleden sonra yabancı dil oturumu olması, Pazar günü ise gerçek sınavda ikinci oturumun yapılması öğrenci açısından daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Önceki sistemde daha çok soru soruluyordu, Mart'ta sınav yapılıyordu. Mart'tan sonra öğrencilerin okula olan motivasyonları düşüyordu. Bu, önceki sistemin olumsuz tarafıydı. Ama pozitif tarafı çok soruyla bilgiyi tarıyor olmasıydı, ne kadar çok soru sorarsanız o kadar çok ölçebilirsiniz. İkinci sistemin de artısı daha sade ve yalın olmasıdır. Öğrencilerimiz asla tarih ve felsefe derslerinin kaldırıldığını düşünmesinler. Bu dersler tekrar getirilebilir. Aynı şekilde çalışmaya devam etsinler."