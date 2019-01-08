33 ilde eğitime kar engeli

08 Ocak 2019

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü 33 ilde eğitime ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara 9 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Muş

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Tokat

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi.

Düzce

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Samsun

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

Karaman

Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Karaman merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bingöl

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti.

Erzurum

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kentte etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, "Kars genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitim-öğretime yarın ara verildi." dedi.

Elazığ

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.



Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle, sağlığınız ve güvenliğiniz için, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü, il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik" paylaşımında bulundu.

Çanakkale

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA