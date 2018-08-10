39 terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından 3-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan son açıklamada ise, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile ilgili bilgi verildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA