"39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" açıldı

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", Kovid-19 salgınının ardından 39. kez kapılarını açtı.

Bu yıl "Kitap Şehre Dönüyor" sloganıyla TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kovid-19 salgınında insanların evlerine kapandığı süreçte kitapları keşfettiğini ve edebiyatın iletişim gücüne tanık olduklarını söyledi.

Kocatürk, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile Uluslararası Yayıncılar Birliğinin yayınladıkları rapora göre 2021'de üretilen 95 bin 112 başlık sayısıyla dünyada yayıncılık sektöründe Türkiye'nin 5. sırada yer aldığını aktararak, "Bu veri bizim ne kadar bağımsız, ne kadar dinamik ve bu kadar türlere yatırım yapan yayıncılığımızın olduğunu gösteriyor. Türkiye'de sıkıntılara rağmen sektör olarak da dünyada 10. sıradayız." dedi.

"Tarihte yayıncılık sektörü bugün en zor günlerini yaşar hale geldi"

Döviz kurundaki ve kağıt endüstrisindeki ham madde fiyatlarının da artışının yayıncılık sektörünü zorladığına dikkati çeken Kocatürk, "Tarihte yayıncılık sektörü bugün en zor günlerini yaşar hale geldi. Döviz bazında yüzde 100, maliyetler anlamında yüzde 300 giderleri artmış bir sektörümüz var." diye konuştu.

Kocatürk, konuşmasında ayrıca sektör olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından beklentilerini dile getirerek, kitaplara erişim konusunu ele aldı.

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da bir yazarı tanımak için bütün eserlerini okumanın gerektiğine işaret ederek, okurların fuarda bu fırsatı bulabileceğini, yazarların tüm eserlerine rahatça ulaşabileceğini ifade etti.

Hızlan, okurların ayrıca fuar aracılığıyla yeni yazarlarla da tanışma fırsatı bulabileceğini söyleyerek, "Bu telaşlı yaşamda çok az insan kütüphaneye, kitapçıya gidiyor. Ancak gazetelerin, dergilerin çıkardığı kitap ekleri var. Onlardan takip edebiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Kamu kurum ve kuruşlarının daha çok yayıncıları ve yazarları uluslararası camiada tanıtması gerektiğini vurgulayan Hızlan, bu çalışmaların yurt dışında başarılı şekilde yapıldığını anlattı.

TÜYAP Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, bu yıl binin üzerine yayınevinin fuara katıldığı bilgisini vererek, "Dünyanın birçok yerinden gelen yayınevleriyle, yazarlarla bir araya geldiğimiz 9 günlük bir şölen. Fuarda 13 ülkenin yayınevi ile karşılıklı iş birlikleri oluşturulacak. Ayrıca 320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek." dedi.