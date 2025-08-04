4 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 4 Ağustos 2025 Pazartesi gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki pompa fiyatlarında küçük bölgesel farklar görülse de, genel tablo stabil kalmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51.40 TL

Motorin: 53.72 TL

LPG: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51.25 TL

Motorin: 53.60 TL

LPG: 25.88 TL

Ankara

Benzin: 52.11 TL

Motorin: 54.62 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir

Benzin: 52.44 TL

Motorin: 54.96 TL

LPG: 26.33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, son olarak KDV ilavesiyle birlikte nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.