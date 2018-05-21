4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Şanlıurfa ve Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şanlıurfa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.09'da merkez üssü Karaköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Akdeniz'de de deprem
Öte yandan Akdeniz’de Girit Adası açıklarında da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.17'de Girit Adası'nın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA