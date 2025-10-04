4 Ekim 2025 hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri | AKOM ve Meteoroloji’den son uyarılar: Bugün hava nasıl olacak?

4 Ekim 2025 hava durumu: Meteoroloji ve AKOM’dan kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Ekim 2025 tarihli son raporuna göre, hafta sonu yurdun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul’da yağmur bugün de etkisini sürdürecek. AKOM, “İstanbul’da pazar sabahına kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanaklar ve lodos etkili olacak” uyarısında bulundu. Ege ve Akdeniz’de ise sel riski devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu değerlendirmesinde, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.
Yağışların, bu akşam saatlerinde Muğla’nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde zaman zaman saatte 40–60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da yağmur var mı? AKOM’dan uyarı geldi
Meteoroloji’nin yanı sıra AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) de İstanbul için uyarı yaptı.
Açıklamada, “İstanbul’da pazar sabahına kadar Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olacağı, rüzgarın lodos yönünden 30–55 km/s hızla eseceği, aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği” belirtildi.
Kuvvetli yağış uyarısı: Muğla ve Antalya dikkat!
Meteoroloji, Muğla’nın doğusu ve Antalya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamada, “Bu akşam ve gece saatlerinde beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Bölge bölge 4 Ekim 2025 hava durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bursa: 12°C – 24°C
Çanakkale: 13°C – 19°C
İstanbul: 15°C – 21°C
Kırklareli: 9°C – 17°C
Ege Bölgesi
Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Muğla’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 12°C – 21°C
Denizli: 15°C – 25°C
İzmir: 15°C – 25°C
Muğla: 11°C – 21°C
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 21°C – 35°C
Antalya: 19°C – 26°C (Yağış kuvvetli)
Burdur: 13°C – 23°C
Hatay: 20°C – 33°C
İç Anadolu Bölgesi
Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 14°C – 23°C
Eskişehir: 12°C – 24°C
Konya: 13°C – 26°C
Nevşehir: 13°C – 27°C
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak yağış görülecek.
Bolu: 11°C – 23°C
Düzce: 15°C – 26°C
Sinop: 17°C – 26°C
Zonguldak: 17°C – 22°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor.
Amasya: 14°C – 31°C
Rize: 15°C – 28°C
Samsun: 17°C – 28°C
Trabzon: 17°C – 27°C
Doğu Anadolu
Az bulutlu geçecek.
Erzurum: 6°C – 24°C
Kars: 5°C – 22°C
Malatya: 12°C – 29°C
Van: 9°C – 27°C
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 13°C – 32°C
Gaziantep: 17°C – 32°C
Mardin: 18°C – 30°C
Siirt: 17°C – 30°C