4 Ekim 2025 hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri | AKOM ve Meteoroloji’den son uyarılar: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu değerlendirmesinde, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Muğla’nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde zaman zaman saatte 40–60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da yağmur var mı? AKOM’dan uyarı geldi

Meteoroloji’nin yanı sıra AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) de İstanbul için uyarı yaptı.

Açıklamada, “İstanbul’da pazar sabahına kadar Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olacağı, rüzgarın lodos yönünden 30–55 km/s hızla eseceği, aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği” belirtildi.

Kuvvetli yağış uyarısı: Muğla ve Antalya dikkat!

Meteoroloji, Muğla’nın doğusu ve Antalya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, “Bu akşam ve gece saatlerinde beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Bölge bölge 4 Ekim 2025 hava durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: 12°C – 24°C

Çanakkale: 13°C – 19°C

İstanbul: 15°C – 21°C

Kırklareli: 9°C – 17°C

Ege Bölgesi

Bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Muğla’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 12°C – 21°C

Denizli: 15°C – 25°C

İzmir: 15°C – 25°C

Muğla: 11°C – 21°C

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 21°C – 35°C

Antalya: 19°C – 26°C (Yağış kuvvetli)

Burdur: 13°C – 23°C

Hatay: 20°C – 33°C

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 14°C – 23°C

Eskişehir: 12°C – 24°C

Konya: 13°C – 26°C

Nevşehir: 13°C – 27°C

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak yağış görülecek.

Bolu: 11°C – 23°C

Düzce: 15°C – 26°C

Sinop: 17°C – 26°C

Zonguldak: 17°C – 22°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor.

Amasya: 14°C – 31°C

Rize: 15°C – 28°C

Samsun: 17°C – 28°C

Trabzon: 17°C – 27°C

Doğu Anadolu

Az bulutlu geçecek.

Erzurum: 6°C – 24°C

Kars: 5°C – 22°C

Malatya: 12°C – 29°C

Van: 9°C – 27°C

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 13°C – 32°C

Gaziantep: 17°C – 32°C

Mardin: 18°C – 30°C

Siirt: 17°C – 30°C