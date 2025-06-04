4 Haziran hava durumu | Meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran Çarşamba günü için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İç ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece yükselmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Haziran 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklığı artıyor
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, özellikle batı bölgelerde yaz havası etkisini hissettirecek.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteoroloji, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceğini belirtti. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Bazı illerde hava durumu (4 Haziran 2025)
İstanbul hava durumu: 29°C – Az bulutlu ve açık
İzmir hava durumu: 34°C – Az bulutlu ve açık
Ankara hava durumu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya hava durumu: 34°C – Açık ve sıcak
Trabzon hava durumu: 22°C – Yerel sağanak yağışlı
Erzurum hava durumu: 20°C – Sağanak yağışlı ve çok bulutlu
Diyarbakır hava durumu: 31°C – Yerel sağanak bekleniyor
Gaziantep hava durumu: 31°C – Parçalı az bulutlı