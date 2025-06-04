4 Haziran hava durumu | Meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Haziran 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı artıyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, özellikle batı bölgelerde yaz havası etkisini hissettirecek.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceğini belirtti. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bazı illerde hava durumu (4 Haziran 2025)

İstanbul hava durumu: 29°C – Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu: 34°C – Az bulutlu ve açık

Ankara hava durumu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya hava durumu: 34°C – Açık ve sıcak

Trabzon hava durumu: 22°C – Yerel sağanak yağışlı

Erzurum hava durumu: 20°C – Sağanak yağışlı ve çok bulutlu

Diyarbakır hava durumu: 31°C – Yerel sağanak bekleniyor

Gaziantep hava durumu: 31°C – Parçalı az bulutlı