4 partinin ittifak kararına Bahçeli'den değerlendirme

02 Mayıs 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Haziran erken seçimleri için CHP öncülüğünde 4 muhalefet partisinin aldığı ittifak kararını değerlendirdi.

MHP Lideri, "İttifaka alerjisi olanlar zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna geldiler, hayırlı olsun. 4 - 5 partinin bir araya gelmesi seçimlerin böyle güçlü bir yapıya gelmesi ülkemiz açısında da iyi olacaktır. İttifakı ortaya attığımızda 'hazine yardımı için bunu yapıyorlar' diyen köşe yazarları, sıfır barajla seçim nasıl oluyor bunu bir görsünler." dedi.

Milletvekili aday adayı başvurularının 3 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatan Bahçeli, "Adaylık için başvuru süresi uzatılmayacak. Şu ana kadar 943 kişi başvuru yaptı. Sevindirici olanı 943 başvurunun 108'ini hanımefendiler oluşturuyor." diye konuştu.

Aday adaylarının başvurularının nasıl değerlendirileceğini anlatan Bahçeli, "Hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız ve 15 avukat ile bir güvenlik soruşturması yapılacak. GBT deniliyor sanırım. FETÖ'cü, terörist sızması gibi bir durum var mı bakılacak. Böyle durumlarda adaylıkları reddedilecek" dedi.

Bahçeli 26 Mayıs'ta adaylık tanıtımı yapılacağını duyurdu. Ayrıca 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu bir kez daha yineleyerek, bugün öğleden sonra grup kararı alacaklarını belirtti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin üzerinde anlaşmaya vardığı ittifakla ilgili yarın 15.00'de protokol imzalanacağını belirtildi.

CHP grubunun yarın saat 11.00'de toplanarak konuyla ilgili grup kararı alacağı duyurulmuştu.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü 6 Mayıs Pazar Günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim etmesi gerekiyor.