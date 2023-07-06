4 Temmuz 'en sıcak gün' olarak kayıtlara geçti
Küresel ortalama sıcaklığını 17.18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz’daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden kırıldı.
ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17.01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti. Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz’da küresel ortalama sıcaklık 17.18 dereceye ulaştı.
Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti