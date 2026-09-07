40 yıla kadar hapsi istenen Veyis Ateş tahliye edildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla 25 yıldan 40 yıla kadar hapsi istenen Veyis Ateş, duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, duruşmanın ardından ara kararını açıkladı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu suçlamaları kapsamında dokuz aydır tutuklu bulunan Ateş'in tahliyesine karar verdi.

Dosya kapsamında Ateş'ten alınan kan, idrar ve kıl örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınmıştı.

Saçının kısa olması nedeniyle saç üzerinden analiz yapılamamış, kan ve idrar örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddesine rastlanmamıştı.