43. yaşımıza tebrik yağdı

Basın meslek ilkelerine bağlı tarafsız ve özgün haberciliği ile hem gazeteciler için bir okul, hem de yeniliklerin ve sektördeki gelişmelerin aynası olan gazeteniz Dünya’ya iş dünyasından gelen kutlama mesajları sayfalarımıza sığmadı.

DÜNYA Gazetesi misyonunu başarıyla sürdürüyor

TOBB BAŞKANI RIFAT HISARCIKLIOĞLU

DÜNYA Gazetesi’nin yeni yaşını en içten duygularımla kutluyorum. İş dünyasına yol gösteren, ekonominin nabzını tutan, özel sektörün her zaman sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin bu misyonunu başarıyla sürdürdüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz.42 yılı geride bırakan DÜNYA Gazetesi, basın meslek ilkelerine bağlı tarafsız ve özgün haberciliği ile hem gazeteciler için bir okul, hem de yeniliklerin ve sektördeki gelişmelerin aynası olmuştur. İş dünyası olarak; çalışanlarımız, ticaret ortaklarımız, müşterilerimiz ile hep beraber geniş bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası da bizim sesimiz, kulağımız olan ekonomi basını. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerden, en kolay ve en süratli şekilde sizlerin sayesinde haberdar olabiliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha rahmetle andığımız duayen gazeteci Nezih Demirkent’in adeta ilmek ilmek dokuduğu ve büyük bir titizlikle meydana getirdiği DÜNYA Gazetesi’nin 43’üncü kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta DÜNYA Gazetesi imtiyaz sahibi Didem Demirkent olmak üzere tüm gazete çalışanlarına nice başarılı yıllar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

Seçkin yerini koruyor

TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE

DÜNYA, 43 yıldır iş dünyası, ekonomi yönetimleri ve okur arasında köprü olma görevini başarıyla sürdürüyor. Tarafsız ve ilkeli yayın çizgisinden ödün vermeden, ekonominin tüm aktörlerini kucaklayan yaklaşımıyla Türk medyası içindeki seçkin yerini koruyor. 43 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da DÜNYA, ekonomik gelişmeleri takip ettiğimiz en önemli yayın organları arasında yer almaya devam edecek. Rahmetli Nezih Demirkent ile başlayan bu yolculuğun daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancımla, başarılarınızın devamını diliyorum.

Çok önemli bir misyon gerçekleştiriyorsunuz

DEİK BAŞKANI NAIL OLPAK

Ekonomi basınının değerli markası DÜNYA Gazetesi, çok önemli bir misyon gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Her zaman iş dünyamızın sesi olan DÜNYA'nın, 43. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

Sektörlerin sesi oldu

BMD BAŞKANI SINAN ÖNCEL

Nezih Demirkent’in kurucusu olduğu DÜNYA Gazetesi yarım asra yaklaşan yayın hayatında Türk basını içinde pek çok ilke imza attı. Perakendeden finansa, reel sektörden ihracata kadar pek çok sektör uzun yıllar DÜNYA Gazetesi’nde kendisini ifade etti. İş dünyasının beklentilerini, sorunlarını, başarılarını okurlarına tüm detaylarıyla aktarırken, analiz ve yorumlarla da yol gösterici bir misyon üstlendi. Ve hiç şüphesiz geride kalan 43 yılda Türk medyasına pek çok önemli ismi kazandırdı. DÜNYA Gazetesi’nin yeni yaşını kutlarken nice 43 yıllara diyor, başarılar diliyorum.

Önerilerimizin kamuoyuna ulaşmasını sağlıyor

TMB BAŞKANI ERDAL EREN

DÜNYA Gazetesi uzun yılladır ülkemiz ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri çok iyi aktaran, analizleri ile görüşlerimizin oluşmasına katkı sağlayan, bizlerin görüş ve önerilerini de kamuoyu ve karar mercilerine iletilmesine destek veren önemli bir basın kuruluşumuz. 43 yıllık bu çizgisinin aynı başarı ile sürmesini diliyorum.

İş dünyasının nabzını tutuyor

İ. MOB. KAĞ. OR. ÜR. BAŞKANI ERKAN ÖZKAN

İş dünyasına yön veren ve ekonomi haberciliğinde örnek bir yayın olarak tam 43 yıldır yayın hayatına devam eden DÜNYA Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Reel bir yayın politikası izlemesinin yanı sıra iş dünyasının nabzını tutan DÜNYA’nın rahmetli Nezih Demirkent’in mirasının uzun yıllar ve kuşaklar boyunca iş dünyasının sesi olarak taşıyacağını temenni ediyorum.

İlk gününden beri DÜNYA'nın sıkı bir takipçisiyim

KTSD BAŞKANI AHMET PURA

DÜNYA Gazetesi’nin ilk günlerinden beri takipçisiyim. O dönem ekonomi haberleri bağlamında tek ve yönlendiriciydi. Tüm gelişmeleri DÜNYA'dan öğrenirdik. İlk söyleşimin 1982'de yılında yayınlanmasından bu yana yıllar çok çabuk geçti. DÜNYA, güçlenerek yoluna devam ediyor. Daha da güçlenerek var olsun. 43’üncü yılı kutlu olsun.

Basınımızın temel yapı taşı

THBB BAŞKANI YAVUZ IŞIK

Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri en iyi şekilde yansıtan, ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörü ve onun en temel kolu hazır beton sektörünün sesi olan DÜNYA Gazetesi, kurulduğu günden bu yana izlediği tarafsız, sağduyulu ve etkin yayın politikasıyla Türk basın tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Basınımızın temel yapı taşlarından birisi olan DÜNYA Gazetesi’nin 43’üncü yaşını kutluyor, objektif gazetecilik anlayışından ödün vermeden başarıyla yoluna devam etmesini temenni ediyorum.

İş hayatımızın en yakın tanığı

TURKTRADE BAŞKANI HAYRETTIN ÇAYCI

DÜNYA Gazetesi Türkiye ekonomisinin ve iş hayatımızın gelişiminin en yakın tarihsel tanığı olagelmiştir. İş dünyasının güncel haberlerini ve sorunlarını kamuoyuna aktarırken, aynı zamanda çözümlerin tartışıldığı bir iletişim platformu olarak da önemli katkı sağlayan DÜNYA Gazetesi’nin 43. yaşını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

DÜNYA, ilkelerinden asla taviz vermedi

BURSA BELEDIYE BAŞKANI ALINUR AKTAŞ: Değerli gazeteci Nezih Demirkent’ in gayretleriyle yayın hayatına başlayan, kurulduğu günden itibaren yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden ekonomi dünyamıza ışık tutan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorum. DÜNYA’nın, 43 yıldır okuyucularına ulaşmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

Tarafsız habercilik

BURSA TSO BAŞKANI İBRAHIM BURKAY

Tarafsız habercilik anlayışıyla Türk ekonomi basınının en önemli değerlerinden biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

İş hayatı ilgili gelişmeleri öğrendiğim gazete

BURSA TICARET BORSASI BAŞKANI ÖZER MATLI

İş hayatıma başladığımdan beri, işimle ilgili gelişmeleri öğrendiğim gazete, DÜNYA. Matlı Holding’in büyüme sürecinin bugüne kadar gelmesinde DÜNYA Gazetesi’nin emeği büyük, Türkiye vizyonunun değişimiyle beraber 43’üncü yaşı kutlu olsun. Türkiye ekonomisinin iyi haberlerinin yapılacağını umduğum yeni yayın döneminde başarılar dilerim.

Yarım asıra yaklaşan tecrübe

GİŞKAD BAŞKANI MÜRVET BEYDAĞI

DÜNYA Gazetesinin kurucusu saygıdeğer büyüğümüz merhum Nezih Demirkent’i bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum. Yarım asra yaklaşan bu süreçte kesintisiz olarak bizlere ulaştığınız ve bilgilendirdiğiniz için sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. DÜNYA Gazetesi ilkeli ve tarafsız yayın hayatını büyük bir beğeni ve ilgiyle yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. 43. yıl dönümünüzü kutlar, bundan sonraki yayın hayatınızda başarılar dilerim.

Türk ekonomisinin en köklü ekonomi yayını

İZMIR TICARET BORSASI BAŞKANI IŞINSU KESTELLI

DÜNYA Gazetesi, Türkiye’nin en köklü ekonomi yayını olmasının yanı sıra sektör adına bir okul görevi üstlenen çok önemli ve köklü bir kurum. Türk ekonomisinin dünden bugüne olan mücadelesine tanıklık eden; sahip olduğu ileri görüşlü kalemleri ile farklı sektörlere yön gösteren, eleştirileri ile daha iyiye ulaşmamızda etkin rol üstlenen bir gazete. İzmir Ticaret Borsası olarak, bugüne kadar attığımız her adımda DÜNYA Gazetesi’nin desteği ve yol göstericiliği sayesinde önemli mesafeleri, öngördüğümüzden daha hızlı bir şekilde kat etmeyi başardık. DÜNYA Gazetesi’nin 43’üncü kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor; daha iyiye ulaşma mücadelelerinde başarılar diliyorum.

Ekonomimizin 43 yıllık tanığı

DOSAB BAŞKANI HALIL ERSAN ÖZSOY

Ülkemiz ekonomisinin 43 yıldan bu yana tanıklığını yapan ve bizlerin sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. DÜNYA Gazetesi haberleri, yorumları ve röportajlarıyla iş dünyasının vizyon kazanmasında da pay sahibi oldu, bundan sonra da olacağına olan inancımı tekrarlıyorum.

Ekonomi gazeteciliğine öncülük etti

ESİAD BAŞKANI SIBEL ZORLU

Dünyada demokrasilerin ve toplumların gelişmesinde önemli bir işlevi olan gazetecilik, ülkemizde de köklü bir geçmişe sahip. Sektörün en önemli isimleri arasında saygın bir yere sahip olan merhum Nezih Demirkent’in kurup marka haline getirdiği DÜNYA Gazetesi, ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin gelişmesinde öncülük ederek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve haberlere, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere erişilmesinde örnek oldu. Ekonomik hayatın her alanında güncel ve çok yönlü bilginin yayılmasında önemli bir tecrübeye sahip olan DÜNYA Gazetesinin 43. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

KOBİ ve iş dünyasının sesi

EGİAD BAŞKANI AVNI YELKENBIÇER

İlkeli habercilik anlayışı ile sanayi, kobi ve iş dünyasının sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin 43. Yıl dönümünü kutluyorum. Taşıdığı sorumluluk bilincinin yıllar içinde daha da artmasıyla, tarafsız, doğru ve güvenilir habercilik anlayışının iş dünyası ve kamuoyu arasında bir köprü gibi çalışacağına olan inancımızla, Nezih Demirkent’in ilkeleriyle geleceğe ışık tutmaya devam etmenizi dilerim.

43 yıldır güvenilir ve dürüst bir yayın organı oldu

ÇUKUROVA SİFED BAŞKANI HÜSEYIN KIŞ

Demokrasinin içselleştirilmesinde basının gücü asla yadsınamaz. Halkın haber alma hakkını gözeten, gerçekleri güvenilir kaynaklarla halka ulaştıran DÜNYA Gazetesi’nin 43 yıldan bu yana süregelen hizmeti takdire değer. Ekonomi gazeteciliğinde rüştünü ispatlamış, üretici, yatırımcı, tüketici ve vatandaş lehine güncel bilgilerle örnek bir yayıncılık sergileyen, ilkeli, dürüst ve güvenilir kurumsal yapısıyla öne çıkan DÜNYA Gazetesi’nin 43. yayın yılını kutlar, gazeteyi bugünlere taşıyan, emek veren tüm yönetim kademesine, gazete bünyesinde çalışan tüm basın emekçilerine içtenlikle teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.

Kadınların yönettiği güvenilir gazete

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel

DÜNYA haberlerinin güvenilir olması, hem iş dünyasına hem gençliğe yol gösterir olması, belge niteliği taşıması bizim için her zaman çok önemli oldu. İmtiyaz sahibinin, CEO’sunun, Yazı İşleri müdürlerinin de hemcinsim olması şahsım için çok önemli. Çünkü biz kadın girişimcilerin dünyaya yayılmasını istiyoruz. Kadınların ve iş dünyasının sesi olduğu için teşekkür eder, DÜNYA’nın 43. yıl dönümünü kutlarım.

Tarafsız yayıncılığını takdir ediyorum

KASAD Başkanı Alican Duran

İş dünyasına yön veren ve ekonomi haberciliğinde örnek bir yayın Nezih Demirkent’in önderliğinde reel ekonominin destekleyicisi ve iş dünyasının sesi olma hedefi ile yola çıkan DÜNYA Gazetesi, iş dünyasının sorunlarının ortaya konmasında ve çözümü noktasında örnek bir yayın politikası izliyor. Ekonomi haberciliğinin temel yapı taşlarından birisi olan DÜNYA Gazetesi’nin 43. yılını kutlar nice başarılı yıllar dilerim.

İlkeli ve sorumlu habercilik

HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun

Reel ekonomi başta Türkiye ekonomisinin tüm bileşenlerinin önemli bir mecrası olan DÜNYA Gazetesi’nin nice yıllara artan başarılarla ulaşmasını diliyorum. DÜNYA Gazetesi bizlerin iş yaşamında her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Tarafsız, ilkeli, sorumlu habercilik anlayışı ve vizyonu ile sürdürdüğü yayın hayatını bundan sonra da devam ettirmesi ve sanayicinin sesi olması dileğimle nice 43 yıllara istiyorum.

Önemli katkı yaptı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay

43 yıldır iş dünyasının nabzını tutan DÜNYA Gazetesi, büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin sesi olarak ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Çizgisinden sapmadan, basın meslek ilkeleri doğrultusunda, kararlılıkla yayın hayatını sürdüren DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşunun 43. yılını ve bünyesinde görev yapan tüm emekçilerini kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum.

Objektif, sağduyulu ve etkin

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu

Türkiye’nin ilk ve en saygın ekonomi gazetesi olan DÜNYA, doğru habercilik ve büyük başarılarla 43’üncü yılına ulaştı. İş dünyası olarak kurulduğu günden bu yana izlediği objektif, sağduyulu ve etkin yayın politikası sayesinde ekonominin nabzını DÜNYA ile tuttuk. İZODER olarak da desteğini her zaman yanında hissettiğimiz DÜNYA Gazetesi’nin bu günlere ulaşmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Bol okurlu nice 43 yıllara…

Önemli bir misyon üstlendi

EYODER Başkanı Onur Ünlü

Kurulduğu günden bu yana izlediği objektif, sağduyulu ve etkin yayın politikasıyla saygınlığını her geçen yıl daha da artıran DÜNYA Gazetesi’nin, 43. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. DÜNYA, iş dünyasına dair analizleri, özel haberleri, köşe yazıları ve röportajları ile önemli bir misyonu üstleniyor. Ekonomimizin ve iş dünyamızın nabzını tutan bu kıymetli yayının, başarılarının devamını diliyorum.

43 yıldır rotadan sapmadı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü Dünya Gazetesi merhum Nezih Demirkent’in girişimleriyle ile başlamış olduğu yayın hayatını ne mutlu ki 43 yıldır sürdürerek ekonomin nabzını tutmakta, birçok firmaya rehberlik yapmaktadır. Dile kolay 43 yıldır rotasından sapmayan bir Dünya. Dünya Gazetesi'nin her iş insanının yaşamında şüphesiz ayrı bir yeri vardır. Kâğıdına dokunarak onu okumak ayrı bir keyif bizler için. Ayrıca Anadolu’daki işletmelerin de sesi soluğu olması dolayısıyla farklı bir özelliği de vardır Dünya Gazetesi’nin. Bütün bunların yanı sıra çizgisini bozmadan, ilkeli, doğru, objektif, aydınlatıcı ve öğretici yayım politikası ile ayrıca bir güven telkin etmektedir. Biz 43 yıl önce yayım hayatına başlayan bu değerler birikimi gazetemizi çok sevdik. Sahadaki ekibinden, masadaki editörüne, matbaasından dağıtıcısına kadar ve merhum babasının emanetini bugünlere kadar başarı ile taşımış olan Didem hanım başta olmak üzere tüm Dünya Gazetesi ailesini tebrik ediyor, nice yaşlara kavuşmasını dileyerek üstün başarılar diliyorum.