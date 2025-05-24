4.5 günlük tatil süresi hayal kırıklığı yaşattı: Turizm sektörü bayram tatilinde 'Bekle-gör' stratejisine geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olacağını ve kamuda mesainin 10 Haziran Salı günü başlayacağını açıklamasının ardından turizm sektöründe endişeler oluştu. 9 günlük tatil beklentisiyle hazırlık yapan sektör temsilcileri, iç turizmde beklenen hareketliliğin bu kararla sınırlı kalabileceğini belirtti.

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı ve turizmci Hamit Kuk, bayram tatilinin kısa tutulmasının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Biz 9 günlük bir tatil beklentisi içindeydik. Ancak yapılan açıklamayla sadece 4,5 gün süreceği netleşti. İnsanlar önce kurban ibadetini yerine getiriyor, ardından aile ziyaretlerine gidiyor. Geriye tatil için çok az zaman kalıyor. Bu yüzden fazla tatil yapılabilecek bir dönem olmayacak gibi görünüyor” dedi.

Sektörde cazip fiyatlarla 4-5 günlük tatil paketleri hazırladıklarını dile getiren Kuk, Antalya ve Ege'deki 5 yıldızlı otellerde günlük fiyatların 10-15 bin TL arasında değiştiğini, daha düşük yıldızlı otellerde ise bu rakamın 5-7 bin TL’ye kadar indiğini belirtti. Ancak tatil süresinin kısa tutulması nedeniyle bu paketlerin satış performansını zaman içinde göreceklerini kaydetti.

Kuk ayrıca, bayram tatilinin son dakikada 9 güne çıkarılmasının sektördeki satışlara etkisinin sınırlı olduğunu vurguladı. Ramazan Bayramı örneğini hatırlatan Kuk, “Geçen tatilde son dakika uzatma kararı alınmıştı ama tatil planlarını önceden yapanlar nedeniyle bu değişiklik satışlara yansımadı. Bu nedenle aynı durumun tekrar yaşanması sektöre katkı sağlamayacaktır” dedi.

Haziran ayının turizm açısından verimli bir dönem olduğunu belirten Kuk, LGS ve YKS sınavlarının Kurban Bayramı öncesi tarihlere denk gelmesinin aileleri tatil planlarından uzaklaştırdığını söyledi. Kuk, “Geçen seneye kıyasla bu bayram döneminin biraz daha durgun geçmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.