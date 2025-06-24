Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4,5 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönme kararı aldı. Partisinin yetkili kurullarında alınan kararla Memleket Partisi'nin fesih süreci başlatılırken, İnce bugün CHP'ye katılacağını açıkladı. Rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takması bekleniyor.

"Safları sıklaştırmak lazım"

İnce, CHP'ye dönüş kararını "Safları sıklaştırmak lazım" diyerek duyurdu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan İnce, kararının gerekçesini şöyle ifade etti:

"E, memleketin hali ortada. İktidarın sopası olmuş yargı. Böyle bir durumda yan yana gelmek lazım. Safları sıklaştırmak lazım. AKP ile mücadele edebilecek şu anda bir tek CHP kaldı. Başka bir şey kalmadı. İktidardan kurtulmamız lazım."

"İltihak etmiyoruz CHP’ye"

İnce, partinin borcu olduğu yönündeki iddialara da şu şekilde yanıt verdi:

"Bütün bunlardan sıyrılmamız için en yaşlı üyeye, Asuman Ali Güven’e, aynı zamanda CHP’nin eski İzmir İl Başkanı’dır, ona yetkiyi bıraktım. O, kurultaya götürecek, parti kendini feshedecek. Dolayısıyla borç morç olmaz. Varsa da bize kalmış olacak. Anlatabildim mi? İltihak etmiyoruz CHP’ye"

"Kılıçdaroğlu'na da anlattım"

Partiye dönüş kararını eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de paylaştığını belirten İnce, "Bir şey demedi. Zaten şu an genel başkan, Özgür Özel’dir. Benim hiç kimseyle kırgınlığım, dargınlığım yoktur. Parti içi tartışmaların çok uzağında birisiyim. Ben 42 sene CHP’ye hizmet etmişim. Dili dönen, siyaseti az çok bilen birisiyim. Katkım olur benim de" ifadelerini kullandı.

Kurultay davası tartışmalarına ise dahil olmayacağını belirten İnce, "Ben o tartışmaların içerisinde olmam. CHP’nin başarılı olması için varım. 30 Haziran-1 Temmuz; bu tartışmalarda yokum" dedi.

CHP'nin Çankaya üyesi olarak siyasete devam edeceğini belirten İnce, bundan sonra partinin vereceği her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirerek "Genel başkanımız, yöneticilerimiz ne görev verirse hiç çekinmeden, yüksünmeden gider görevimizi yaparız" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü öncesi neler yaşandı?

CHP'ye dönüş kararıyla gündemde olan Muharrem İnce, geçmişte partide önemli görevler üstlenmiş ve çeşitli dönemlerde kritik adaylık süreçlerinde yer almıştı.

2014 ve 2018 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında genel başkan adayı olan İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Aynı yılın sonlarına doğru partideki rahatsızlıklarını kamuoyuyla paylaşan İnce, 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni başlattı. Bu adımın ardından, 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. Yaklaşık beş ay sonra, 17 Mayıs 2021'de ise Memleket Partisi'ni kurdu.

İnce, siyasi kariyerine 2002 öncesinde CHP Yalova İl Başkanı olarak başladı. 2002–2018 yılları arasında Yalova Milletvekilliği yaptı. Ayrıca, 2010 ile 2014 yılları arasında CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.