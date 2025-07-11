47 yıl sonra ilk! PKK'nın kurulduğu baraka görüntülendi

Terör örgütü PKK'nın 1978 yılında kurulduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Mahallesi'ndeki baraka, İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Aynı örgüt, yaklaşık yarım asır sonra bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma sürecinin ilk adımını attı.

27 Kasım 1978'de Abdullah Öcalan önderliğinde 22 kişilik grupla Lice'nin Fis köyünde toplanan PKK, silahlı faaliyetlerine burada başlamıştı. Aradan geçen 47 yılın ardından, Öcalan'ın çağrısıyla örgüt mensupları bugün Süleymaniye'de silahlarını bıraktı ve bir kısmı bunları imha etti.

"Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz"

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, yaşanan süreci değerlendirdi.

Akbaş, "Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. 1978 yılında Fisovasında başlayan PKK'nın kuruluşunun 11 Temmuz 2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle müthiş bir mutluluk içerisindeyiz. Artık silahlı çatışmalar olmayacak, annelerimiz ağlamayacak, çocuklarımız yetim kalmayacaktır. Ben bu sürece öncülük eden herkese, emeği geçen herkese konuşmamdan önce bir teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Canlı yayında töreni izlerken duygulandıklarını belirten Akbaş, "Bu çok tarihi bir adım, çok heyecanlandık gerçekten bu görsel medyada o canlı yayını izlerken gözlerimiz doldu, bu mutluluk anlatılamaz, kelimeler yetmez buna" ifadelerini kullandı.

"Biz bu tarihi fırsatı iyi değerlendireceğiz"

Bölgenin uzun yıllar süren çatışmalı süreçten sonra yeni bir döneme girdiğini belirten Akbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımız artık okullarıyla, kitaplarıyla buluşacak, gençlerimiz işle buluşacak, kadınlarımız üretime katılacak dolayısıyla potansiyelimiz yeniden keşfedilecek yeniden ortaya çıkacak. Artık biz Türkiye'de üretim üssü olacağız yani bu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu bereketli Mezopotamya toprakları artık üretim merkezi olacak. Batı illerinin yükünü hafifleteceğiz onların yükünü alacağız artık sermaye ve beyin göçü vermeyeceğiz buda çok önemli bir şey. Artık insanlar kendi topraklarında kalacak sermaye ve beyin artık kendi topraklarında kalacaktır. Biz bu tarihi fırsatı iyi değerlendireceğiz tabi bunun yanında devlet şefkat elini de gösterecek, adaletini yeniden tesis edecek. Bu işi güçlendirmek için birilerinin sabote fırsat vermemesi için herkese bir şey bir görev var. Bütün insanlara kurumlara bu işi başlatan yapan STK‘lara herkesin bu işe sahip çıkması lazım."