49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 115 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında İzmir, Diyarbakır, Adana'nın da oldğu 49 ilde bu sabah tefecilere dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca yakalanan şüphelilerin, tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından Savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

"Tefecilere göz açtırmayacağız"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

49 İlde bu sabah Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen operasyonlarımızda 115 şüpheliyi yakaladık

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de planlı ve projeli hazırlanan çalışmalar sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

Yakalanan şüphelilerin;

-Tefecilik,

-Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

-İhaleye Fesat Karıştırmak,

-Rüşvet, Zimmet ve İrtikap,

-Vergi Usul Kanununa Muhalefet

-Resmi Belgede Sahtecilik,

-Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız."