5 ilde orman yangını: Tahliyeler ve yoğun müdahale sürüyor

Bursa, Uşak, Karabük, Kahramanmaraş ve Elazığ’daki orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Çok sayıda yerleşim yeri tedbir amaçlı boşaltılırken, yüzlerce personel ve hava aracı çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlar ve valiler sahada çalışmaları koordine ederken, GSB yurtları tahliye edilen vatandaşlara açıldı.

Bursa: 3 mahalle tahliye edildi

Bursa’nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi yakınlarında başlayan ve Kestel’e kadar uzanan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahallelerinde tahliyeler yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede inceleme yaparak yangının 100 hektardan fazla alanda etkili olduğunu açıkladı.

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araç ile süren müdahale sabahın ilk ışıklarıyla havadan da devam ediyor. Bursa çevre yolunun kapanan bölümleri yeniden trafiğe açıldı.

Uşak: 4 yerleşim birimi boşaltıldı

Uşak’ın Sivaslı ilçesindeki Ketenlik köyü civarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ketenlik köyü, Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü tahliye edildi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 5 helikopter, 31 arazöz ve 412 personel müdahaleyi sürdürüyor. Bazı evlerde hasar oluştuğu bildirildi.

Karabük: 4. gününde mücadele sürüyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde çarşamba günü başlayan yangın, 4. gününde de kontrol altına alınamadı. Bölgedeki çalışmalara 2 uçak, 23 helikopter ve yüzlerce kara aracı katılıyor. 18 köy ve 50 mahallede tahliyeler yapıldı.

Karabük-Ankara kara yolunun trafiğe kapatılan bölümleri kontrollü olarak yeniden açıldı.

Kahramanmaraş: 130 kişi tahliye edildi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında çıkan yangında, yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olan alevlere 38 arazöz ve çok sayıda araç ile müdahale ediliyor. 18 ev tahliye edilirken, 3 ev yandı. Dumandan etkilenen 6 personelden 5’i hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirterek, "Arkadaşlarımız tüm imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda da inşaat firmalarımıza ve belediyelerimize ait itfaiye araçlarıyla beraber yangın bölgesinde müdahale sürüyor" diye konuştu.

Elazığ: Sarp arazide zorlu mücadele

Elazığ’ın Sivrice ilçesi Dikmen köyü kırsalında otluk alanda çıkan yangına 2 arazöz, 1 dozer ve 24 personel ile müdahale ediliyor. Sarp arazide karadan yürütülen çalışmalara köy halkı da destek veriyor.

Elazığ Valiliği, köy yerleşim alanları için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

GSB yurtları tahliye edilenlere açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yangın bölgelerinde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşların GSB yurtlarında ağırlanacağını duyurdu.