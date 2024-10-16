5. nesil zırhlı araç PARS ALPHA 8x8, doğduğu topraklarda ilk kez vitrine çıkıyor

Türk savunma sanayisi, dünyaya yenilikçi ve yüksek performanslı zırhlı muharebe araçları sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda FNSS tarafından geliştirilen 5. nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8x8, doğduğu topraklarda ilk kez sergilenecek.

22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda boy gösterecek olan PARS ALPHA 8x8, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show'da dünya sahnesine çıkmasının ardından Türkiye'deki ilk büyük tanıtımını gerçekleştirecek.

Mekanize piyadenin muharebe sahasında görevini üstün başarıyla yerine getirmesi için geliştirilen PARS ALPHA, FNSS'nin kara sistemlerindeki uzmanlığının ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümlerinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. Aracın dikkat çeken özellikleri arasında, üstün hareket kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve gelişmiş yaşam destek sistemleri yer alıyor. Bu yenilikler, PARS ALPHA'yı dünya çapındaki zırhlı piyade birlikleri için cazip bir seçenek haline getiriyor.

PARS ALPHA 8x8, tüm akslardan tahrik edilen sürüş sistemi ve hidropnömatik süspansiyon gibi özelliklerle her türlü arazi ve hava koşulunda yüksek hareket kabiliyeti sağlıyor. Saatte 115 kilometrenin üzerindeki hıza ulaşabilen araç, 800 kilometreyi aşan operasyonel menziliyle de dikkat çekiyor. Araç, tekerlek kaybında bile hareket kabiliyetini koruma yeteneği ile dayanıklılığı artırıyor. Ayrıca, dar alanlardaki manevra kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları için optimize edilmiş bir çözüm sunuyor.

FNSS'nin 8x8 araçlarında kazandığı deneyimle geliştirilen PARS ALPHA 8x8, yenilikçi tasarım ve güçlü mühendislik birleşimiyle Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.